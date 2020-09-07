管他疫情不疫情業主追租不留情 戲院時裝店叫苦

武漢首發新冠肺炎從今年年初肆虐至今，香港零售市道叫苦連天，尤其是佔地大的戲院，空繳租但零收入，相信受到的打擊亦最大，因為業主追租毫不留情，一些大型時裝連鎖店，亦因為交不起租而遭到業主告上法院。

廣告 繼續瀏覽後續

香港自第二波新冠肺炎疫情緩和後，本來停業逾月的戲院、美容院等場所一度於5月重開。第三波疫情6月中再度爆發，高峰期每日確診人數過百，政府於是宣布多項辣招，勒令消閑場所再度停業，限聚令收緊至二人。政府只准食肆堂食至晚上6時，及後再放寬至晚上9時。多項禁令致各大商場人流凋零，時裝零售商戶亦一同大失血。

據香港01報道，自5月底起，銅鑼灣時代廣場及九龍灣淘大商場兩間UA戲院，多次被物業代理公司入稟追討租金。當中，時代廣場UA上周被追討逾191萬元（港幣，下同），而淘大UA在四個月內被入稟六次，其中五次各涉款137萬元。

淘大業主恆隆地產的發言人指，除了向UA淘大提供租金寬減外，亦將繼續與戲院商討，以期達成解決方案。

香港戲院商會副理事長崔顯威指，疫情嚴重影響戲院業，而商會早前發信籲業主取消底租，與業界共渡時艱，惟至今未獲回應。

報道又指，據區域法院入稟記錄，今年5月14日至今，由商人沈嘉偉持股6成的I.T APPARELS LIMITED，曾被恆隆地產入稟追租共24次。當中有23次涉及恆隆地產位於銅鑼灣百德新街51及53號、及京士頓街2號FASHION WALK名店坊多個鋪位、以及旺角荷李活商業中心1樓鋪位入稟追討租金。記錄顯示，恆隆每次入稟均是追討一個月租金數目，由35萬至140萬不等。

銅鑼灣名店坊鋪位為COMME DES GARCONS、McQ、ZUCCa等I.T集團代理的名牌專門店，每月租金由34至74萬不等。而旺角荷李活商業中心則為i.t分店，據入稟狀資料，月租高達140萬。

另外，屬新鴻基地產旗下位於上水的新都廣場，亦曾於5月中向I.T集團追討double-park分店兩個月租金，合共34萬元。新都廣場管理公司回覆記者查詢時表示，5月份已撤回相關入稟狀。

FASHION WALK名店坊業主則為恆隆地產，其發言人回覆指，除了向I.T集團提供租金寬減外，將會繼續與他們商討，以期達成解決方案。集團又指明白各行各業因2019冠狀病毒病疫情而受到沉重打擊，故向不同租戶延續或提供租金寬減，並一直與租戶保持聯繫，了解其經營狀況並提供適切安排。

翻查資料，I.T集團本年8月初曾發盈警，指出截至今年5月底的現財政年度首季出現虧損盈警，其後發出補充，預料期內錄得不少於1億元虧損。公司2020年年報亦顯示，集團在香港的店鋪數目，由2019年2月的221間縮減至今年2月的194間，其觀塘APM分店早前亦結業。另外，集團亦獲“保就業計畫”首期補助約4,711萬元。法庭記錄未有錄得追討工資、遣散費，或強積金供款的案件。