9.6“執法”三警跪壓12歲女途人上巴士抓戴防毒口罩司機

香港9.6抗爭遊行反對政府押後立法會選舉，警方出動大批人員“執法”，圖為一名12歲少女被警察揮棍追捕，後來更被三名警員跪壓倒地。（網上截圖）

香港當局周日出動逾2000名警察鎮壓市民反對立法會押後選舉遊行示威，截至7日凌晨為止，至少有289人被捕，其中一名12歲少女在旺角購物時遭多名警察“圍兇”，不知所措試圖跑離現場時，遭多個警察追捕時跌倒在地，更被至少3名警察跪壓逮捕；此外，一輛巴士駕駛途經旺角時，戴上防毒口罩的司機疑因向馬路上的警察鳴響喇叭挑起一群“公僕”不滿，遂被多個警察上車抓走。

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星期日9月6日本來是香港立法會換屆選舉，但特首林鄭月娥以武漢新冠肺炎肆虐為由，報請並獲北京批准押後至少一年，不少評論認為港府此舉其實是援兵之計，避免一如去年年底區議會選舉建制派大敗的歷史重演，形同肆意更改立法會任期，因此，有人在網上發起9.6遊行，表達對押後選舉的不滿。

對於這次示威遊行，美國國會“對華政策跨國議會聯盟”（Inter-Parliamentary Alliance on China IPAC）在推特發文表示支持，IPAC指周日原本是香港舉行立法選舉的日子，但這項權利已被剝奪，反對陣營的候選人更被取消資格，許多社運人士被捕。IPAC呼籲國際社會作出適當回應。

星期日中午開始，大批市民冒着被打被捕以及被國安法檢控的危險，走上街頭，部分群眾高叫反對國安法以及爭取民主的口號，人數卻相對較過去的反修例運動為少。

接近300個被捕者中，包括社民連的陳皓桓、梁國雄（長毛）以及黃浩銘等。網媒“港真傳媒”表示，他們的一名攝影記者遭警察逮捕後送上警車帶走。

在旺角，網上有視頻顯示，一名12歲女孩看見手持盾牌及警棍的警察時，欲快步離開現場，卻被一名防暴警正面撞到跌在地上，再被約3名警員以膝壓等方式制服；她的20歲兄長同遭警暴力對待，被控違反限聚令。其母何女士稱事發時兄妹倆往逛街及買購物，結果被困封鎖線內。她表明一定要抗辯兼投訴警察：“是不是個子越小就越容易給你們（警察）欺凌？”

事發後近4小時，警方在面書專頁發聲明表示關注有未成年少女“參與受禁群組聚集”，形容事主在警截查時“拔足逃跑，形跡可疑”，警尾隨追截，“並以最低所需武力將其制服”。

此外，下午4時許，旺角彌敦道一架新巴970路線巴士遭截查，防暴警更上車檢查乘客身分證和車長位置。戴了“豬嘴”防毒面具的車長被帶到一旁，約一小時後被押上警車。有傳媒報道，車長疑不滿去路被阻，向警方響喇叭，故警員截停該架巴士截查。

警方至晚上8時許在面書專頁發帖，稱該名車長“快速行駛”，“危及”在路旁執勤的警務人員安全，故以“危險駕駛罪”拘捕他。

同日遭警以組織非法集結的社民連行委陳皓桓7日凌晨在面書指，他被捕新巴司機同倉，對方不只遭警指涉危險駕駛，還加上藏有攻擊性武器。陳指“攻擊性武器”是“扳手和螺絲批”，又指尚有一名女記者在隔壁臨時倉遭扣押。

不過警方當時的面書直播，卻與其聲明有些出入。片段中，一名警員指控該名司機“挑釁”警方、駕駛期間“無故”響喇叭，“影響”警方工作，亦會“挑起”在場人士情緒。另有警員向司機表示，其駕駛行為及態度危及“道路使用者”，屬危險駕駛。警員之後將該名司機帶上警車。