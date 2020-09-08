紐時：海外華人選用微信自投中國監控羅網飽受老虎凳酷刑

紐約時報一篇報導指出，散落在世界每一個角落的中國人，微信幾乎是他們唯一可以採用與鄉親友好通訊聯絡的手機程式，但這個包羅家庭聊天到美食照片的一體化應用橋樑，“已經成為強有力的社會控制工具，是中國當局對民眾說什麼、和誰說以及看什麼進行引導和監管的一種方式”。

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紐時的報道指出，微信甚至讓北京的影響力觸及擴至境外。當秘密警察在國外發布威脅時，他們通常在微信上這樣做。根據法庭文件顯示，當在美從事秘密工作的軍事研究人員需要與中國大使館聯絡時，他們會使用微信。黨內成員在海外留學時，也通過微信進行協調。

報道指出，作為中國國家監控的基石，微信如今被認為是對美國國家安全的威脅。特朗普政府提議直接將微信和中國短視頻應用Tiktok一起封禁。一夜之間，中國最大的兩項互聯網創新變成了中美之間不斷蔓延的科技對峙的新戰線。

紐時的報道指出，雖然微信對中國境內和境外用戶有不同的規則，但它仍是一個跨越了中國“防火長城”的單一而統一的社交網絡。從這個意義上講，它幫助中國的審查制度走向了世界。封禁微信將切斷親朋好友之間數以百萬的對話，這是一個團體提起訴訟，阻止特朗普政府嘗試封禁的原因。對於尋求對抗中國過度科技獨裁的美國決策者來說，這也將是輕鬆的勝利。

報道引用李女士的親身經歷作為一個例子。移民到加拿大的李女士，在2018年回到中國從事一份房地產工作時，她親身感受到了中國互聯網管制的抽打。在經歷海外生活後，她試圖靠分享世界大事文章的群組來平衡自己的新聞食譜。2020年初，在冠狀病毒蔓延和中國與世界各國關係出現緊張之時，她在微信上發了一篇美國政府運營的自由亞洲電台的文章，內容涉及中加外交關係的惡化，該文章後來遭到審查刪除。

第二天，四名帶了槍和防暴盾牌的警察，就出現在她家人居住的公寓。

警察將李女士以及她的手機和電腦都帶到當地派出所。她說，他們用一種名為老虎凳的約束裝置銬住她的腿，以便進行審問。他們反覆詢問了這篇文章和她微信上的海外聯繫人，隨後把她在牢房裡關了一晚。

她兩次獲釋，然後又被拖回派出所接受新一輪審問。李女士說，一名警官甚至在質問她的網絡言論時堅稱中國有言論自由保護。她說：“我什麼都沒說，我只是想，你的言論自由是什麼？是把我拖到警察局，讓我夜不能寐，審問我的自由嗎？”

最後，警方逼她寫了一份認罪書和支持中國的宣誓，然後放了她。

紐時報道指出，對於在中國國內受到了嚴格監控的維人來說，微信已成為中國安全部隊發出警告的渠道。美國聯邦調查局在法庭文件中稱，中國大使館通過微信與進入美國竊取科研成果的軍事研究人員交流。中國共產黨用它來保持聯繫，組織海外成員，包括外國交換學生。

報道還引述有在海外的維吾爾人因為使用微信與在新疆的家人聯絡而被監控。一名維人喬達特對微信將可能被美國禁用，有如下感覺：“我不知道這是報應還是正義得到了伸張，中國人也會感受到與家人失去聯繫的痛苦，有很多中國官員的孩子在美國，微信一定是他們保持聯繫的工具之一。如果他們感受到這種痛苦，或許他們可以更理解維吾爾人。”根據紐時的報道，喬達特是寧願棄用微信也不願意被中國監控的少數維族人之一。