內地律師任全牛被當局勸阻代理港人涉嫌偷渡案

8月23日，12名香港人迫於不久前頒布的香港國安法壓力，試圖自香港越海逃往台灣，但在香港東南部70公里處海域，被中國內地海警抓捕，現被關押在深圳鹽田看守所。但當事人始終無法與自己委託或家人委託的律師會面。任全牛律師本周一專程趕往深圳，但有關當局稱其代理手續不合規定，需要香港方面公證認可，而沒有允許他會見其當事人。任全牛律師接受法廣採訪，對內地司法在這起案件中是否有管轄權提出質疑：

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任全牛：“從目前大概了解到的消息是，他們從香港的口岸，想逃往台灣，中間經過內地水域（被捕）。內地對這段水域有管轄權，如果他們在這一水域本身有違法行為，內地有管轄權。但目前罪名是偷越國邊境。首先要是內地合法居住的公民，或者是外國人，然後要是違反了內地關於國邊境的管理法規。但是，我的當事人違反的是香港的口岸管理法規，而不是大陸法規。在這一點上，我個人覺得，內地司法對這個案件本身沒有管轄權。所以，我計畫提出管轄權疑義問題。”

法廣：這些港人，既然是在香港一國兩制框架下獨立的司法體系之下，他們是不是本來應該是移交香港司法當局審理呢？

任全牛：“在這點上，我覺得有一個小小的爭議。有的人可能覺得是在中國公海上，是中國海域，那麼中國有管轄權。我個人傾向於沒有管轄權，因為它不符合犯罪主體（規定），也就是當事人必須是中國公民，或者是在中國合法居住的外國人，出境沒有按照中國的法律規定，違反了出入境規定，偷渡，這（由內地司法處置）是沒問題的。最主要的一點是，違反中國國內的出入境管理規定。”

“從香港出去，是否違反這個規定呢？很明顯，不違反。這是我的觀點。但有些人會延伸說，即使是在（香港）違法了，大中國嘛，在香港違法，但是在（中國）領海上被發現，中國就有管轄權。我覺得這有點擴大解釋了。官方可能現在更傾向於這後一種情況。我個人傾向於：香港是特別行政區，有獨立司法，他們是香港人，違反的又是香港的法律規定，當然應該由香港方面來管，直接移送好了。”

任全牛律師接受本台採訪後不久發來信息，表示剛剛收到當地司法當局電話，稱這些當事港人涉及的案件重大，勸他不要代理此案。

另據台灣中央社報道，另一位在這些涉案港人案件中接受代理委託的內地律師盧思位9日自成都專程趕往鹽田，雖然他的當事人已經取得了官方要求的委託公證書，但還是沒有被允許會見當事人。官方稱當事人已經委託另外兩名律師。

根據香港媒體此前報道的消息，12名被捕港人中，包括涉嫌違反港區國安法的“香港故事”成員李宇軒。李宇軒被內地海警抓捕時正處於保釋。目前尚難確定他涉嫌的違反國安法罪名是否會一併在內地審理。