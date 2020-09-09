反修例運動被捕人數突破一萬 港警一年後竟重新拘捕7名一度釋放的示威學生

香港反對修訂逃犯條例運動至今已有一年多，警方數據顯示，由去年6月9日至今年9月6日合共有10016人被捕，而在警人數字之外，警方前(7日)天重新拘捕一年前在大埔墟站示威現場被拘捕、但在拒絕保釋後獲得釋放的11名男女，當中七人為學生，被告將於本月23日在西九龍裁判法院提堂。

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根據警方公布，在一萬餘名被捕人士中，有兩成二人遭檢控，所用控罪最多的，依次是「暴動」(687人)、「非法集結」(383人)及「藏有攻擊性武器」(327人1)。

上述數字並未包括警方重新檢控的11人。警方昨在社交網站表示，去年9月7日警方在港鐵大埔墟站拘捕多人，部份被捕人及後拒絕保釋(俗稱踢保)，但經深入調查後，警方7日以參與非法集結罪，重新拘捕並落案控告涉案的八男三女，年齡介乎15至49歲。

所謂「踢保」是指獲保釋的疑犯在按保釋條件回警署報到後表明，不想就保釋續期，若此，警方只可以拘留疑犯最多四十八小時，以決定是否作出檢控，若不檢控，便須釋放「踢保」人士，以保障獲之保釋人士不會浪費金錢和時間。過往，「踢保」的多是社運人士，猶於所涉事件多屬輕微或罪證不足者，故此「踢保」後未聞有人重新被捕。但警方對反修例被捕者顯然採取更強硬的零容忍態度，之前至少有一次重新拘捕涉及反修例的「踢保」人士。

警方在臉書上重申，絕不姑息任何違法行為，而「踢保」不代表終止調查，被捕人踢保後仍有可能被起訴。