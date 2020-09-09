叫「五大要求 缺一不可」等口號成譚得志煽動罪證 有議員斥屬文字獄 憂市民不能倖免

「光復香港 時代革命」、「五大要求 缺一不可」、「反抗」等口號，是港人在去年中起的反修例運動中常叫的口號，但警方昨天在庭上以此指控人民力量副主席譚得志涉嫌觸犯發表煽動文字罪，認為有關口號引髮針對政府或警隊的仇恨。法庭將案押後到11月再審，以便警方搜證，但拒絕被告保釋，還柙候訊。

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剛自行停止立法會議員工作的人民力量主席陳志全，昨(8日)午到法庭旁聽後表示，警方以在《人權法》訂定前的殖民地時代惡法來提控，是以言入罪及文字獄，而所指口號是港人經常叫喊的，若這樣便要面臨刑事檢控，那末，市民、評論員以至政治人物均不能倖免。

不過，特首林鄭月娥響應傳媒查詢時表示，任何人違法，執法部門均會採取行動，與言論自由無關。她又說，批評特首肯定不會違反法律上限制言論自由的人權公約標準，呼籲市民放心。

譚得志（昵稱「快必」）周日遭警方國安處拘捕，扣押三天後，昨(8日)在粉嶺裁判法院提堂，除原先的發表煽動文字罪之外，加入一項在公眾地方作出擾亂秩序的行為。據了解，最後一項控罪涉及他今年3月在商場外向一名女子大叫「返大陸啦！大陸喱」。

律政司高級助理刑事檢控專員周天行在庭上表示，發表煽動文字罪涉及三個層面，包括意圖引起憎恨或藐視港府或激起對政府的叛離、引起本港居民之間的不滿或叛離，以及慫恿他人不守法或不服從合法命令，而被告擺設街站期間曾發表「光復香港時代革命」等口號，指被告蓄意鼓勵公眾叫喊上述口號是「明知不可為而為之」，引髮針對港府和警隊的憎恨，以及貶損香港和中國政府。

控方以譚得志由今年3月至7月的五次街站的情況控告他五項發表煽動文字罪，但檢控文件則羅列了他由今年1月17日至8月23日在各區擺設街站、舉行網台節目，以至在塞拉利昂遊覽期間提及的口號和次數，依次是「光復香港時代革命」(389次)、「黑警死全家」(324次)、「五大要求缺一不可」(321次)、「7.21 唔見人 8.31打死人 10.1槍殺人」(154次)、「打倒共產黨」(34次)、「沒有暴徒只有暴政」(18次)、「解散警隊刻不容緩」(14次)，以及「反抗」(5次)。

控方在回應裁判官查問時指出，從社交媒體片段所見，譚得志在7月4日的旺角街站曾提及「現在搞不到大遊行，掟汽油彈成本高，我哋做嘅時候都要小心啲啦，唔系話唔做啦，乜嘢都要做啦」，指街站吸引約30人圍觀，認為譚當時主張以暴力或不法行為抵抗政府。

辯方則表示，該段話前後有語境，整段話都不是煽惑他人犯罪，而控方沒有播放原始網上片段，容易造成誤解。律師又辯駁說，控告譚的發表煽動文字罪，屬回歸前的法例，而《基本法》第27條保障本港居民享有言論和發表意見的自由，而被告只是行使言論自由發表對政府的不滿，質疑控罪「經不起人權方面的考驗」。