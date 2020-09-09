台灣總統府發言人遭前女友爆料多次在局長辦公室做愛今辭職獲准

台灣總統府發言人丁允恭，今天被曾經擔任電視台記者的前女友爆料，說丁允恭在任職高雄市政府新聞局長期間跟她交往，同時劈腿四位女性，而且逼她墮胎。爆料內容甚至提到兩人在局長辦公室做愛，更提供兩人在床上的合照，引發台灣政壇大地震。丁允恭今天已向總統蔡英文請辭獲准。

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台灣「鏡周刊」大約一個月前，曾目擊台灣總統府發言人丁允恭跟一名相差將近20歲的女記者C女頻繁約會，加以報導。事後丁允恭澄清，說他是在沒有婚姻狀態下交往。不過，這個新聞事件曝光之後，卻引爆了丁允恭前女友Y女的不滿，向周刊大爆料。

根據這位前女記者透露，丁允恭在高雄市新聞局長任內，明明與前妻嚴婉玲訂婚，卻謊稱單身，劈腿包含她在內的四位女性。丁允恭還曾在上班時間內，好幾次和她在局長辦公室發生關係；她三度懷孕，丁允恭卻以影響政治前途的理由要她墮胎。

這位女記者具體指出，丁允恭2013年就跟前妻嚴婉玲訂婚，但2014年和她交往時，卻謊稱單身，她自己是後來才知道。而且丁允恭在跟她交往之前，曾跟一位女調查官交往；和她交往後，又跟一位已婚的活動主持人半夜傳親密對話被她發現，形同訂婚後，仍周旋在四位女性之間。

她認為，這對她很不公平，再怎樣也不能這樣捉弄人，她氣憤地說，丁允恭說謊不眨眼，卻可以擔任國家的發言人，這種人根本不該存在於台灣政壇。

這位女記者甚至秀出2015年她初次懷孕時丁允恭要她墮胎的Line對話，丁告訴她，她和肚子里的孩子，會成為他人生的阻礙，他打拚了幾十年才到這邊，要是有了她們，他的人生就毀了。丁允恭對女記者說，「那妳和我的那些敵人不是差不多嗎？」

國民黨立委陳以信今天批評，陳菊擔任高雄市長時的官員，行徑如此大膽，現在就來看監察院長陳菊會如何查辦這件影響政風的事。

藍營立委葉毓蘭說，丁允恭也曾擔任行政院發言人，無法忍受這樣的人居然代表過總統和行政院長發言。她指出，丁允恭在高雄市政府任職期間，把新聞局局長室改成了炮房，調任中央以後，他在行政院和總統府是否有進行「改造」運動，政風單位應該查明。

葉毓蘭也批評，丁允恭當時是新聞局長，和新聞記者搞在一起，明顯觸犯刑法第228條假藉職權與機會性交罪，除了檢察官應該調查，民進黨政府也應啟動政風調查，還總統府、行政院淸白。