香港疫情回穩：限聚令放寬至4人 重商「旅遊氣泡」卻不包疫情緩和的台灣

香港昨天新增6宗武漢肺炎確診個案，本地和輸入各佔一半，亦令過去一個星期的每天平均新增宗數降至10.4宗。眼見疫情回穩，港府決定，由星期五(11日)起，放寬社交距離措施，包括將限聚令和食肆每枱人數同時倍增至4人，而一些娛樂場所亦可在有條件的情況下重開；另外，亦正與鄰近11國初步接觸，討論共建「旅遊氣泡」，方便市民出行，不過，鄰近香港和染疫數字遠低於港府正在商討的11國的台灣，卻未在接觸名單上，一般相信與兩岸關係有關。

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連昨日新增的6宗個案，香港的染疫個案已累積至4895宗，而過去一周的每天平均染疫人數為10.4宗，較再之前一星期每日新增16宗個案的平均宗數大降三成四。

港府昨天宣布，公眾地方戴口罩的措施持續，但由星期五凌晨起，會放寬限聚令和食肆堂食人數至4人，而體育處所、麻將天九耍樂處所、遊戲機中心和公眾溜冰場可重開，但設社交距離及人數須受限制。其次，公眾娛樂場所亦可重開，但主題公園、波波池及博物館外展覽場所則仍須關閉，意味迪斯尼公園和海洋公園仍須停業。

食物及衛生局局長陳肇始昨在記者會上透露，除非疫情急劇逆轉，否則七天後的下階段，可望重開傳播風險較高的卡拉OK、派對房間和主題公園等。

另外，港府亦重啟因7月中第三波疫情而停止的「旅遊氣泡」討論，按階段在特定情況下恢復互相出行，商務及經濟發展局長邱騰華昨在網絡研討會上透露，在初步接觸的11個國家中，有5至6個表示有興趣，包括日本、泰國、德國、法國、瑞士和歐盟；其他已接觸國家包括新西蘭、澳洲、越南、馬來西亞和新加坡。

「旅遊氣泡」計畫是指經雙方商定後，容許部份疫情較輕的國家或地區遊客，入境時免卻隔離檢疫，以此恢復旅遊業。但邱騰華表示，與日本和泰國討論後，相信旅客出發前檢測和到達後覆檢是「必不可少」的條件。不過，現時未有落實時間表。

至於在11個港府已接觸的國家中，未有包括港人喜愛前往、疫情緩和的台灣，當局並未解釋原因，但根據衛生署數據，已接觸國家中，過去14天新增武肺個案中最少宗數的越南亦有33宗，其次是泰國的48宗和新西蘭的93宗，餘下的由130宗(馬來西亞)至超過八萬宗(法國)不等，但未包括在內的台灣卻只有8宗，即平均每天少於一宗。

邱騰華今早在電台叩應節目中被問到會否與台灣接觸時，只表示，不排除所有可能。