美清談節目邀“林鄭月娥”出席奚落她面色如閻羅王

2020年9月，“紙板林鄭月娥“上了美國清談節目，還被奚落樣子像閻羅王。（網上截圖）

美國著名名嘴奧白賴恩（Conan O'Brien）在TBS頻道的深宵清談節目中，邀請到紙板“林鄭月娥”出席節目，並指着林鄭的紙板評頭品足一番，更奚落她的樣子像閻羅王，“像是要把人宣判死刑”（You look like here to pass a death sentence）。

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美國由於疫情仍未受控的關係，現場的清談節目觀眾被禁出席，但一向“點子多多”的奧白賴恩卻用紙板觀眾的形式代替真正的觀眾，節目中還配以笑聲錄音，裝傻扮懵肆情發揮嬉笑怒罵本色。該節目日前出席的200多個紙板觀眾群中，卻出現了“林鄭月娥”，並且還被抽中上台接受訪問。

奧白賴恩與節目同場的喜劇演員Andy Richter指着林鄭月娥，揶揄她像個瘋婦，奧白賴恩更補充一句指林鄭“像是要把人宣判死刑”。

意猶未盡的奧白賴恩還“帶”林鄭上台，再問大家“有沒有覺得她的樣子開心了一點？”Andy Richter回答說“無”。

據了解，“紙板林鄭”的樣板，正正就是林鄭去年9月4日發表電視講話，宣布撤回修例的畫面。至於奧白賴恩是否知道林鄭月娥就是受到中共總書記習近平讚賞有嘉的香港特首，在上述的節目中並無向觀眾解釋。但香港已非該節目首次出現的題材，早於2015年，奧白賴恩曾於節目中評論“以胸襲警”女文員吳麗英一案。當年香港一名裁判官判吳女士用她的胸部作為襲警“武器”罪名成立，引起國際多個傳媒報道，並且成為笑話的題材。

奧白賴恩雖然以搞笑出名，但他的節目經常亦帶出政治氣息，例如他獲得古巴政府批准到哈瓦那做現場節目，搞笑之餘還引出古巴即將對外開放、人民充滿憧憬的信息。