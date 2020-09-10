習近平抗疫表彰大會“金句”竟出自香港社運支持者

中共總書記習近平日前在北京人民大會堂舉行抗疫表彰大會上演說期間，讚揚年輕一代為抗疫而犧牲，說出了一句相當鼓舞人心的金句：“世上沒有從天而降的英雄，只有挺身而出的凡人。”但根據香港蘋果日報報道，此句原來出自香港一名支持街頭抗爭的五金店“國難五金”老闆李政熙。香港不少網民擔心，由於大陸傳媒近日排山倒海報道習近平這句金句，因此亟需正本清源，以免好像美國喬登的球鞋到了大陸反而變成了中國名牌。

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李政熙的“國難五金”在香港反修例街頭抗爭運動期間，以售賣店形式售賣防毒面具、頭盔、眼罩、口罩及手套等防護裝備，有時甚至以低於成本價出售貨品，以示支持抗爭運動，但也因如此經常受到警方無故騷擾。李政熙的弟弟李珏熙曾經是香港民主派屬於立場偏激的“熱血公民”成員。

報道引述李政熙說，2015年區議會選舉，他在新界北區“天平西”選區出戰，其弟弟李珏熙為他撰寫參選宣言，想出了“世上無從天而降的英雄，只有挺身而出的凡人”這句口號，因此屬百分百香港本地原創。李政熙謂，當時這句口號主要想傳達兩個念理，首先是香港人不要以為可靠美國等外國勢力“打救”，應該“自己救自己”。其次是他想表達，每一位抗爭者都只是平凡人，而非沒有瑕疵、沒有缺點的聖人。

對於自己當日的參選文宣，在這幾年不斷被傳開，甚至在去年爆發的反送中運動中“遍地開花”，李政熙坦言感到高興。不過，最令他覺得驚喜的，應該是就連大陸人也對這句口號產生共鳴。他認為，這或許是因為內地近年也不時發生公民抗命或維權抗爭事件，像新疆維族人、廣東烏坎村村民以及其他地方的示威者，李政熙說：“套用在內地受壓迫的情況，或者他們的生活狀況，他們對這句說話有共鳴是合理的，我（就是這樣）認為。”

至於今次習近平在抗疫表彰大會的演說中也加入他這句口號，李政熙也表示感到“驚喜”，但他並不認同為習撰寫這篇演說的文膽，不清楚這句口號的來源。例如，大陸“知乎”網就曾有人指是“香港2019泛民派的抗議宣傳口號”，雖然不算正確，但至少有些線索。李政熙相信，習的文膽是因為覺得這句號具有強大宣傳效果，能令每一個人都去反思自己在大時代中的作為及貢獻，所以才加以引用。

李政熙說：“作為一個文宣的口號，它可以廣泛地宣揚開去，對我而言，它已是成功了。”李又表示，他不會猜測中共不斷宣傳這句口號還有什麼動機，也無法阻止，“他們如何扭曲是他們的事，我只需要將抗爭理念散播開去”，即到真相被揭穿時，難堪的應該是北京當局。

李政熙又開玩笑說，要特別鳴謝習近平為他做宣傳，令他用這句口號製作的T恤，從前晚開始銷量大增，比平日多出50%。而“國難五金”Facebook已發文除了感激習“厚愛”外，亦指“定必竭盡全力，繼續推動及緊記其教誨”。

神句的原創人李政熙的弟弟李珏熙，今年27歲，本身是音樂人，2014年參與佔領運動因被控襲警罪名成立，被判監28日，2018年11月帶同家人離開香港。