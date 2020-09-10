被扣深圳12港人已被官派律師代表香港已“沒啥可做”

企圖坐船潛逃台灣但被廣東海警截獲的12名港人，被禁錮深圳已超過兩個星期，家人和律師至今仍未獲准探望，而受到港人家屬委託的大陸人權律師任全牛接受香港網媒立場新聞的訪問時披露，他7日到深圳要求探望被扣港人但遭到拒絕返回河南鄭州後，接到當地司法局的電話，警告他切勿沾手此案，因為“涉及的事大了”。任又表示，一般情況下，當局已將此案12港人交由官派律師代表，而有香港大律師認為，官派律師多與官方合作，當事人在這情況下已“沒啥可做，等他們（內地）開恩”。

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在香港方面，入境處在接獲部分當事人家屬求助後，已透過港府駐粵經濟貿易辦事處跟進。不過局方未有透露接獲多少求助、會提供什麼協助。局方指公安機構正按其法制處理案件，警方已與內地執法部門聯繫，了解案件進展。

任全牛律師之前接受立場新聞訪問時，擔憂案件上升為廣東省公安廳負責的專案，若上升到涉及國家安全層面，擔心被關押港人在港涉及的罪名，會在大陸審理，以及會被指派官派的律師。

另據明報報道，代表其中一名被捕港人的四川維權律師盧思位昨（9日）帶同“公證書”由成都出發，下午約1時40分到達深圳鹽田區看守所。他表示，公安已核實其公證書，他亦交了影印本，公安最初答覆會在48小時內決定可否會見當事人。盧認為公安說法不當，限制了他的會見權，又指早前他到看守所要求會見當事人時，警官表示有公證書就可會見。

約兩小時後，盧思位表示接到警官通知，其當事人已委託兩名律師，故不會安排盧與當事人見面。盧形容這是“官派律師”的情況，當時向公安再要求會見以核實真實性，惟公安僅將文件發還，沒有其他回應。盧其後到鹽田公安局投訴有關情況，他表示“一定會為當事人的權利而努力爭取”。

明報引述香港大律師張耀良認為，在有官派律師的情況下，“沒啥可做，等他們（內地）開恩”。張指出，官派律師在大陸屢見不鮮，尤其是“敏感案”，又指官派律師多與官方合作，會教被告認罪，並在庭上求情要求輕判；當事人有權拒絕大陸官方委派的律師，但估計12名港人“多數不懂（拒絕）”。

張耀良解釋，按以往觀察內地的經驗，家屬或其委託律師僅能從內地警方或當事人口中核實是否已委託官派律師，即使家屬知道官派律師身分，對方亦可拒絕接見或安排家屬與當事人見面。張耀良又提到，去年反修例風波期間，港府曾表示內地司法機關會依法辦事，認為大陸本可藉此案機會示範如何依法治國，“但現時只‘示範’了沒有法治”。

親共的經民聯立法會議員兼職業律師梁美芬說，過去協助在內地犯案港人都有官派律師，有部分被告可在某階段更換律師，但要經公證行核實律師身分、家屬與被告血緣關係等，需時甚久。她又認為，該批港人涉案較複雜，內地部門核實文件會更小心。