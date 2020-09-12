歐盟投資論壇將首度在台灣舉行，大陣仗招商

台灣9月22日將舉行首屆歐盟投資論壇，歐盟駐台代表認為，台灣特別合適赴歐在資通訊、行動載具與自動化、生技與健康等領域投資。這些產業不依賴低廉勞動力，技術含量、附加值、及未來成長性較高。

廣告 繼續瀏覽後續

中央社9月12日台北報道，歐盟投資論壇9月22日將首度在台灣舉行，投資者將有機會直接向歐盟企業及官方代表了解各國的投資環境及優惠措施。歐盟駐台灣代表高哲夫（Filip Grzegorzewski）說，台歐雙邊的實務關鍵決策者將可直接交流，機會難得。

歐盟投資論壇（EU Investment Forum）邀請歐盟和台灣大約24位企業及投資局等官方代表，就歐盟及個別會員國的投資環境、法規-政策、優惠-獎勵措施、產業-現況和潛力等，分享見解與經驗，與會者可以透過視訊，與身在歐盟的各領域專家直接交流。

此外，現場將舉行實體展會，15個在台灣設有代表機構的歐盟成員國將展示各國投資亮點與機會，潛在的投資者也可當場洽談。

歐洲經貿辦事處代表高哲夫11日向央社表示，他對台灣近來比過去更關注歐洲的現象，感到興奮；除了捷克大型高級代表團訪台引發的效應，他希望台灣也能深刻意識到與歐盟在經貿投資領域合作的戰略與實質利益。

他指出，歐盟有27個會員國、4億5千萬人口的市場；歐盟期待來自台灣的投資，也提供良好商業機會。他認為，台灣特別合適赴歐，向資通訊、行動載具與自動化、生技與健康等產業投資。這些產業不依賴低廉勞動力，技術含量、附加值、及未來成長性較高。

目前已有數百家台灣企業報名參加歐盟投資論壇。論壇原規畫在上半年舉行，因疫情延後。