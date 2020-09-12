蓬佩奧：美國深切關注12名被扣港人情況 家屬要求港府立即接回

12名港人上月被指試圖潛逃出境遭到中國廣東海警攔截，目前被扣押在深圳鹽田區看守所。美國國務院9月11日發表蓬佩奧國務卿的聲明表示，美國深切關注12名香港民主社運人士於廣東省被扣押並被拒絕與他們所聘請的律師進行會見的事件。部分被扣人員家屬12日下午會同香港立法會議員朱凱迪、塗謹申舉行記者會，要求港府立即提供協助將人接回。

廣告 繼續瀏覽後續

蓬佩奧在聲明中寫道，“美國深切關注兩周前在香港沿海遭到廣東海警逮捕的12名香港民主活動人士，被拒絕與他們聘請的律師會見”。他指出，中國的地方當局亦未有提供有關被捕人士福利的有關資訊，也未透露對他們的指控。蓬佩奧強調，美國質疑香港行政長官林鄭月娥對保障公民權利的承諾，敦促當局確保被捕人士得到正當法律程序的對待。他還通過推特寫道，“深感不安的是，兩周前被捕的香港民主運動人士被拒絕與他們聘請的律師會見。我們希望林特首所表達的保護香港居民權利的承諾不僅僅是言辭。”

美國國務院發言人奧特加斯（Morgan Ortagus）亦通過推特提出，“合法的政府無需將他們的國家圍困或阻止其公民離開。12名香港民主運動人士被捕是香港人權惡化的另一個可悲的例子。廣東當局必須確保正當的法律程序。”此前，廣東海警8月26日通過微博介紹稱，當局於8月23日在廣東省南部沿海攔截了一艘涉嫌非法越境的快艇，逮捕了艇上的李某、鄧某等10餘人。有報道指，艇上共計12人，他們是從香港出發計畫前往台灣準備申請政治庇護。據悉，被逮捕的李某是參與“反送中”運動的“香港故事”成員李宇軒（Andy Li）。8月10日，李宇軒與另外9人因被控勾結外國或境外勢力危害國家安全、涉嫌洗錢、違反香港國安法等罪名被香港警方逮捕，後被獲準保釋外出。

對此，受家屬委託的四川律師盧思位本月9日帶同公證文件到看守所要求會見當事人被拒，他引述當地警官指，當事人已被安排兩名“官派律師”。據了解，這是盧思位第二度被拒見當事人，此外，同樣受到涉事港人家屬委託的任全牛律師近日在接受立場新聞的訪問時披露，他7日到深圳要求探望被扣港人但遭到拒絕返回河南鄭州後，接到當地司法局的電話，警告他切勿沾手此案，因為“涉及的事大了”。任指，一般情況下，當局已將此案12港人交由“官派律師”代表。香港大律師張耀良對此則分析稱，“官派律師”多與官方合作，當事人在這情況下已“沒啥可做，等他們（內地）開恩”。

據香港電台報導，其中6名在粵被扣港人的家屬，連同香港立法會議員朱凱廸及塗謹申於周六下午會見媒體，多名家屬均表示，內地當局拒絕家屬指派的律師與12名港人見面，被拘留的港人音訊全無，無法確認他們是否安全。他們批評，由 8 月 23 日事發當日距今 21 日，被拘留者仍被“秘密關押、音訊全無”，事件更牽涉未成年人士，又譴責中國當局欲以“官派律師”剝奪被拘留人權利，“香港政府更從未提供任何實質協助”。此外，這些家屬提出 4 項要求，包括拒絕“官派律師”、要求當局提供合適藥物予被拘留者、要求當局准許被拘留者致電家屬、以及要求港府確保 12 港人權利，立即將他們從內地接回香港。

新聞稿稱，12 人被廣東海警拘捕後，家屬透過香港警方獲得《港澳居民被採取刑事強制措施情況通報表》，得知 12 人在深圳鹽田看守所被拘留。新聞稿指出，家屬有循正式途徑，委託內地律師前往看守所會見 12 港人，但當局要求家屬辦理中國大陸公證書才獲準會面。到目前為止，6 位家屬委託的律師被拒絕安排會面，“其中 2 位已帶備中國公證書”。當局亦聲稱，被拘留者已“委託”其他律師，即“官派律師”，“這意味著當局決心全面封鎖一切有關 12 港人的消息”。

報導指，其中被捕人士鄧棨然的弟弟表示，哥哥有哮喘及皮膚病，明白內地不接受香港的藥物，但希望當局能提供最基本、舒緩病情的藥物。他的母親聲淚俱下，表示每天都難以入睡，擔心兒子的情況，希望特區政府儘快讓被拘留人士回港，讓家人知道他們的情況，不用每日牽腸掛肚。另一名被捕人士李子賢的母親告訴媒體稱，委託的律師被拒絕與兒子見面，又稱當局聲稱兒子已委託其他律師，即“官派律師”，但未能確認兒子的安全，感到非常擔心。

被扣港人黃偉然的妻子批評內地當局拒絕丈夫與律師會面的基本合理要求，希望特區政府積極回應，提供實質協助。另據香港有線新聞11日報導，被關押的12人中，有3人需定時服藥，其中2人有憂鬱症，另一人有哮喘。記者會直播中，大部分家屬都身著連帽外套，佩戴墨鏡、口罩保護身分，並分兩排前後坐，有人不時低頭拭淚。

此前，林鄭月娥9月8日在出席行政會議前被媒體問到，部分被扣押人士無法與律師會面，他們的法律權利是否得到保障，特區政府如何跟進。她回答說，特區政府與內地兩年前已經簽訂協議，當港人在內地被捕，特區政府會獲得知會。林鄭月娥稱，此事件並非簡單的把相關人士接回香港，這12名港人如因觸犯中國內地法律被捕，須根據內地法律處理。