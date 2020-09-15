12港人涉嫌偷渡案：梁家傑批港府做法令人難接受

根據中國官方消息，這12名港人8月23日試圖從水路，自香港，前往台灣，途中在中國水域被捕。深圳鹽田公安局9月13日才發布通告，指稱12人涉嫌偷越國（邊）境，被刑事拘留。而日前，9月12日，在委託律師不被有關當局允許會見涉案人的情況下，多名涉案人家屬在香港舉行記者會，對在押人員情況甚表擔憂。受家屬委託但不被官方允許代理案件的內地律師盧思位先生15日在網上發文，對涉案人涉嫌犯案的水域確定以及辦案機關管轄權問題提出質疑，認為“在沒有法律對相關問題作出明確規定前，拘押這些港人的鹽田公安分局保險的做法應該是在查清12名香港居民的身份後將其移交香港特別行政區的司法機關處理為妥。”香港大律師、公民黨主席梁家傑先生接受本台電話採訪時，也對香港政府處理12港人案的方式提出批評，認為港府至少在三個問題上做法"非常不妥" ：

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梁家傑：第一，香港政府發表的聲明，簡單一句話就是：照單全收大陸方交代的事件。比如，內地方說，這些港人都是在大陸水域內被逮捕。那是不是要質疑一下、調查一下？但是，我們的保安局局長和特首沒有這麼做，反而要我們去尊重另外一個“獨立司法區”的處理方法。

法廣：但是，從法律角度講，在香港法律和內地法律之間，以往的案件是不是就是這樣處理呢？

梁家傑：當然不是啊。簡單一句：比如最近的一個案子，黃台仰大概在一年以前逃到德國，香港特區政府起碼會發一紙公文到德國，要求德國把黃先生送回香港，接受香港處理。

我認為港府的第二點缺失是，特區政府沒有安排這12名香港人見自己選擇的律師，或者，起碼，就算不講法律，從人道的立場，政府也應該給深圳方面一個官方要求，讓他們給特區政府駐粵辦事處的人員，去探望一下他們（12港人）。

第三點是，外交部發言人……華大媽，信口雌黃，說這些香港人都是犯了分裂國家嚴重罪行……但是，就在今天早上（15日），特首林鄭月娥在記者會上說，12個人中，只有其中一個人是根據香港港區國安法被調查。那麼，華春瑩說“分裂國家”是根據什麼法律呢？絕對不可能是港區國安法。那麼，是不是根據內地國安法呢？依照特區政府的說法，這12名香港人是被廣東省海防部門，以非法闖進中國地域這樣一個罪名逮捕的，為什麼突然會變成嚴重的分裂國家的罪名呢？這一點不清不楚。但是，特區政府不單沒有清楚地把事實和法律罪證釐清，反而重複要香港人接受另外一個獨立司法管轄區的做事方法。

事情發展到今天，已經三個多星期了。香港人無助，而且得不到特區政府為這12個人出頭。這是令人非常難以接受的。