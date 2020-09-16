全民檢測：1656萬元抽出一隱形患者 港府感謝北京支持 學者指反成不合作平台

在北京政府支持下在港展開的普及社區檢測計畫結束，港府公布，整個計畫發現新增的陽性個案共有32宗，陽性比率為0.0018%，即每十萬人有不足2人感染武漢肺炎，有關比率遠低於其他兩種方法；而以港府支出5.3億港元(下同，摺合5772萬歐元)計算，即港府花費了1656萬元去找出一名隱形患者。港府強調計畫有成效，並特意感謝中央支持；不過，學者鍾劍華指，計畫成效令人非常失望，而在計畫一再延期下，參與人數亦遠低於港府預期，亦令計畫成為一個不合作平台。

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食物及衛生局局長陳肇始昨(15日)午在記者會上總結計畫，她表示，計畫找出32個新增個案，循此追蹤出10個個案，即直接或間接識別出的確診個案合共42宗，當中，13宗並無病徵，20宗源頭不明。港府以178.3萬人參與計畫、找出42人感染病毒計算，陽性比率為0.002%，即每10萬人有2個人感染。她認為，檢測計畫效果良好，能夠找出在社區的隱形患者，切斷傳播。

不過，全民檢測的陽性比率顯然較其他兩種方法低。根據港府數據，針對特定的高危群組進行的測試，由7月中至前(14日)天，共檢測了49.6萬個樣本，當中84個確定為陽性，即陽性比率為0.17%；另外，醫院管理局亦有在大部分門診派發深喉唾液樣本收集瓶，截至9月13日，共檢測了3.2萬個樣本，當中有64個樣本呈陽性，即陽性比率為0.2%。

醫管局表明，會分階段擴展派發收集包的數量，稍後會把派發收集包的普通科門診數量由現時的22間增至至30間，9月底時更會擴展至40間門診，屆時，收集包派發量會大幅增至4000個。

成本方面，負責統籌的公務員事務局局長聶德權說，不計中央政府承擔的實驗室開支，單是港府方面，預計須動用5.34億，當中七成用作醫護人員或支持人員的酬金。若以接受檢測的178.3萬人次計算，平均每人的開支是300元。

不少傳媒以計畫聲稱要找出社區隱形患者來計算，即以5億多元找出32名新增病例計，港人須為找出一名隱形患者付出1656萬元。

行政長官林鄭月娥回應記者提問時表示，計畫出台時被人潑冷水或抵制，但仍有178多萬人參加，已是一個很好的成績；她更反問，是否要找到成千上萬個案才算成功。她更表示，檢測結果反映香港疫情非如一般人想象般嚴峻，未來與各地政府討論通關時，帶來的效益將遠超現時付出的數億元。

她和聶德權均在記者會上特別感謝北京的中央政府支持，官員更在晚上歡送579名由國家衛健委籌組的核酸檢測支援隊成員。

香港理工大學應用社會科學系前助理教授鍾劍華在網上節目評價計畫時指出，計畫成效非常令人失望，在防疫方面，檢測計畫的意義不大；政治效果方面，亦達不到收賣人心的效果，醫護人員和社會知名人士均沒有表態；相反，計畫只有178萬人次參與，即有四分三港人沒有參與，亦遠比港府預期的500萬人少，使計畫成了一個對政府不合作的平台；最後，計畫在港府一再延期的情況和前特首梁振英動員下，才有178萬人參與，曝露這已是港府或建制派的死硬支持者人數，港府應深切反思她和建制派的號召力。