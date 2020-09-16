港財政儲備料跌至沙士後水平 僅夠一年開支 仍強推利便連接大陸的大白象工程

為紓緩受疫情大受打擊的經濟，港府決定再撥240億港元(下同，摺合約26.2億歐元)到抗疫基金，三輪撥款總額達1840億，有關額外開支加上其他財政負擔，以及收入預期大減，香港本財政年度的赤字將會增至超過3000億，而財政儲備將降至8000多億元，財政司司長陳茂波說，這水平相等於港府12至13個月的開支，接近2003年「沙士」(中國稱為「非典型肺炎」)後的水平。

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雖然財政緊絀，但港府無意放棄有巨大爭議、耗資6240億元的「明日大嶼」計畫，陳茂波表示，面對比較嚴峻的財政狀況，須採取逆周期措施，以刺激經濟，故此有利香港長遠利益的大型基建等項目會按計畫進行。不過，環保組織「綠色和平」的研究顯示，面對疫情、人口老化及全球經濟衰退等多重危機，強推「明日大嶼」有可能於11年內耗盡香港財政儲備，呼籲港府撤回，以免香港陷入債台高築的困局。

「明日大嶼」計畫擬於30年內在大嶼山對開東北水域填海，以提供1700公頃的面積，並可配合港珠澳大橋，令香港成就大灣區的「城際一小時交通圈」。港府於2018年提出計畫時，工程造價初步估計達6240億；但工程界普遍估計，計及通脹等因素，工程開支最終或會高達12000億元。

財政司長陳茂波昨(15日)在記者會上公布第三輪防疫抗疫基金的240億元撥款，金額較之前的300億和1300億元兩輪撥款大減，三輪合計，涉款約1840億，但陳強調，三輪撥款加上財政預算案的各項措施，涉及金額合計超過3000億元，相等於本地生產總值約10%至11%，預計可為本地生產總值提供高於5%的支持作用。

他續稱，計及上述財政負擔後，2020/21年度的財政赤字會擴大至超過3000億元，而香港儲備亦將減至8000弘億元，接近2003年「沙士」(SARS)後的水平。但他強調，該水平相當於12至13個月的政府開支，仍屬穩健水平，若第四波疫情一旦爆發而需要再推出支持措施，港府仍有能力應付。

新一輪的抗疫基金主要預留款項作購買疫苗等提升香港防疫力之用，只有45億元用於資助23個受疫情重創行業，受惠最多的是飲食業，涉款16.72億，預料有1.7萬間食肆受惠；其次是延長放寬失業綜合援助所需的7.24億。

港府堅持推動備受爭議的「明日大嶼」計畫，又指現時的前期研究計畫只涉及數億元，須為未來撐經濟作準備；但「綠色和平」昨天同日公布委託經濟研究中心研究「明日大嶼」對香港公共財政影響的報告，指香港公共財政正面臨疫情、人口老化及全球經濟衰退等多重危機，結構性財赤亦已迫在眉睫，以「明日大嶼」成本攤分十年計算，在最樂觀的估算模式中，強推「明日大嶼」或令庫房在2031/32年度耗盡，屆時港府或要舉債維持公共開支，其中一個推算結果指，港府在2041/42年度的債務水平可能達到14萬億元，相等於現時本地生產總值（GDP）的三至四倍。

綠色和平重申，根據早前的調查，棕地造地成本只需333億元，估計已可興建與「明日大嶼」相若單位數目的13.9萬個單位，促請港府優先發展棕地，撤回「明日大嶼」。