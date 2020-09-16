香港第三波疫情首現「零本地個案」 港府將有序通關 周五先再放寬社交限制

香港昨(15日)天公布，新增4宗武漢肺炎確診個案，全屬外地輸入案例，即本地個案「歸零」，是7月中爆發第三波疫情以來的首次，亦是單日錄得最低的確診數字。特首林鄭月娥表示，疫情已經受控，故決定周五起，放寬包括主題公園在內的社交距離措施，並會爭取適時通關。

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為利便通關，港府6月時已打算推出「港版健康碼」，讓已進行檢測的市民預先登記而可免檢疫地往來澳門和中國內地，但因第三波疫情而延遲推出。林鄭月娥昨在記者會上指出，當局已為健康碼作好技術支持，亦相信有足夠的私營化驗所可提供檢測服務，但推出健康碼的關鍵是要令其他地區對香港有信心，把香港視為低風險地區，以便雙方達致豁免檢疫的相互認可，故此現時未能訂定推出時間，但會與當地政府磋商，爭取儘快推出健康碼。

不過，民主黨7人昨天到政府總部外請願，反對港府推行健康碼，憂慮港府藉健康碼強制市民在手機上下載程序，若此，市民的個人資料和行蹤便會受到政府監察。他們高舉「全面反對健康碼監控港人」的橫額，並高叫「私隱送中，人權全無」等口號。議員黃碧雲更擔心，健康碼會變成社會信用系統一部分，不下載程序的市民將被排斥，無法出行；而有需要往返中國內地的市民，更須小心衡量港版健康碼與「粵康碼」接軌後的風險，包括個人資料及在內地的行蹤受到監察。

另外，香港民意研究所8月中的調查顯示，在約2.3萬名網上問卷調查中，76%受訪市民反對推行「港版健康碼」，只有15%人支持推行；而同期進行的隨機抽樣電話調查亦顯示，在一千名受訪市民中，有64%人反對推行「港版健康碼」，支持的只有23%。公共衛生研究社召集人陳盈指出，武肺病毒有空窗期，亦會出現假陰性的檢測結果，故其他地方推行時仍會配以隔離和檢疫政策，以免輸入病例，更不應把健康碼推廣至通關以外的日常生活上。她總結，若港府漠視民意，強行推出健康碼，一旦疫情反彈，將會得不償失。

而在推出健康碼之前，港府先行因應疫情受控而在本星期五進一步放寬社交距離限制，包括進一步延長餐飲業務處所的堂食時間至午夜，並重開有較高感染風險的酒吧或酒館、浴室、所有公眾娛樂場所（包括主題公園和展覽場所）、派對房間、夜店或夜總會、卡拉OK場所及泳池。

因應放寬限制，海洋公園公布，會於周五當日重開，消息昨天公布後，今早網站顯示，本周五至周日、下星期六、日，以及中秋節的入場名額已告滿。至於受大陸旅客歡迎的迪斯尼公園，則未定重開日期。

截至昨天，港府九個多月來共計錄得4975宗確診病例，當中，102人死亡，絕大部分是在第三波疫情期間去世。