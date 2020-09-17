受國安法所迫 德國智庫撤香港辦事處

德國智庫「弗里德里希瑙曼自由基金會」(Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit，簡稱FNF)公布，由於港區國安法威脅在港的外國組織，為免員工及合作夥伴承受安全風險，決定關閉香港辦事處。這是首個外國機構因為國安法而結束在港工作，亦可見遷出潮已由科技等商業機構擴大至公民社會的智庫。基金會預期，許多本地和外國的不同政見人士和民主人士將會陸續離開香港。

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基金會昨(16日)晚發出的新聞公告指出，國安法生效後，已有一名員工因為人身安全理由請辭，而在8月26日的一波逮捕也影響了瑙曼基金會的長期合作夥伴。公告沒有披露該名合作夥伴的名字，但警方當天拘捕了民主黨立法會議員林卓廷和許智峰等與去年元朗「7.21事件」和「7.6光復元朗公園」有關的16人。

基金會指出，港區國安法自7月起生效後，香港經歷了中國當局前所未有的逮捕、暴力和鎮壓浪潮。法例為涉嫌分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動和勾結外國或境外勢力等危害國家安全罪行訂定嚴苛刑罰，當局可以任意指某人勾結外國勢力，而基金會在港員工更可能未經公正審訊便被冠上「外國特工」之名而被判刑，毫無法治可言。

基金會認為，中國政府經常針對外國組織和公民社會代表，現行的港區國安法，目的就是防止香港與外國或境外組織或人士合作。

基金會主席柏克嘉（Karl-Heinz Paqué音譯）表示，關閉辦事處實在「非常遺憾」，但香港現時充滿恐懼和持續威脅的氛圍，在港捍衛民主與自由的人均面對危險，基金會不能也不希望其員工和合作夥伴承受這種風險，不得不停止香港的工作，與四名員工分道揚鑣。

港區國安法推出前後，已有機構把部分業務撤出香港，主要是科技方面的，例如美國《紐約時報》把香港的數碼新聞中心搬到南韓首爾，南韓科技巨擘、通訊軟件Line母公司Naver集團把設在香港的用戶個人資料備份服務器遷至新加坡，但把整個智庫關閉，瑙曼基金會屬首個。

瑙曼基金會以德國國會主席弗里德里希·瑙曼命名，基金會網站資料稱，該會以推動自由和政治教育為宗旨，目標是讓所有人都可自由和有尊嚴地生活。該會在歐、亞、非、美洲設有28有所辦事處，裁撤香港辦事處後，只餘27所，當中5所在亞洲，分別是南韓、越南、泰國、緬甸及菲律賓。