吳釗燮：台灣是民主前線 呼籲國際社會支持

台灣外交部長吳釗燮9月16日接受了法國24電視台的專訪。採訪中，他就北京對台灣的武力威脅等問題作出答覆。吳釗燮稱，“繼香港後，台灣恐成為下一個目標”，並呼籲國際社會繼續支持捍衛民主前線的台灣。

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主持人首先就中國大陸“武統台灣”以及台海之間爆發戰爭的可能性詢問吳釗燮的看法。他回答稱，“事實上，過去幾十年來，台灣一直活在中國武力威脅的陰影之下，而近幾年我們可見，中國的武力威脅正逐漸激化”。他還提及北京方面自去年起增加在台周邊的軍演等事例。他說，“在這樣的情況之下，我們當然必須準備防禦，過去幾年來我們也非常努力增強自身的防禦能力。”

吳釗燮稱，“與此同時，我們也希望國際社會能了解台灣這個民主政體，正面臨中國極權國家的威脅，以擴展影響力。只要國際社會能認知到這點，我想對台灣的國際支持就會增加”。此外，主持人提問是否有擦槍走火的可能。對此，吳釗燮指出，“中國與台灣在內的其他國家都有擦槍走火的可能。”他稱，為了阻止北京對台用武，台灣感謝美國在該區的持續行動。他說，“這讓中國知道，他們對其他愛好和平國家的威脅無法被容忍。”

吳釗燮在採訪中提出，“受威脅的不只台灣，東海、南海都有中國刻意軍事挑釁的行為，不僅威脅區域和平穩定，也威脅台灣在內的各國領土主權。”他稱，“由此看來，中國正企圖擴張，威脅且影響許多國家。因此，我們認為，志同道合與民主陣線的國家應該更關注這個區域，共同協助。如此一來，才能阻止中國的擴張企圖。”

另就主持人提到捷克議長近期訪台，以及台灣駐法機構增設普羅旺斯（Aix-en-Provence）辦事處等，這是否象徵台歐關係也在轉變？吳釗燮回答稱，非常清楚感受到歐盟對台態度有很大改變。他認為，台灣不僅成功抗疫獲得歐洲國家認可，而且台灣向歐洲捐增口罩等重要物資的行動也受到歡迎。他說，“因此有越來越多的歐洲領袖、政治人物表達對台灣的支持。因此我們看來，歐洲越來越接納台灣，並歡迎台灣參與國際事務。”他還提到，14日中歐峰會後，數名歐洲學者和政治人物聯名於法國《世界報》等歐洲國家主流媒體登文，呼籲歐方重視台灣問題。

採訪最後，吳釗燮提出，“香港的現況是中國企圖擴張集權統治的證明。”他稱，“繼香港之後，我們很擔心台灣會成為下一個目標。因此，我們正致力於自我防禦，不僅保衛主權與領土，更是捍衛我們民主的生活方式 … 台灣是捍衛民主的前線，不讓共產中國入侵”。他呼籲國際社會繼續向台灣表達支持。