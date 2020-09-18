美華裔海軍中尉夫婦疑訛稱為香港購買 實走私突擊艇到中國 妻認罪夫候審

一名美國海軍中尉的妻子被控訛稱向香港一間公司出口突擊艇和引擎，實際是代中國上海一間公司購買，她承認一項非法出口物品到中國，稍後判刑；同案涉嫌與她合謀的丈夫和中國企業董事長則排期明年2月進行審訊。

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不過，聲稱接收該批軍配物資的仁訊有限公司(United Vision Limited)似是在港註冊的空殼公司，成立十三年來，網上未能找出其營運數據，根據公司註冊處的登記地址，記者上門時亦發現並無此公司，而公司惟一註冊董事葛松濤，名字與案中另一被告的中企董事長名字一樣，現已在美國被捕候審。

美國司法部16日公布，現年34歲的華裔被告楊洋(Yang Yang音譯) ，現居佛羅里達州傑克遜維爾市，自2016年起，替上海微風科技公司(Shanghai Breeze Technology Co.意譯)工作，後者則每月向楊洋成立、名為BQ Tree LLC的公司彙入5000美元酬金，截至案發時，上海微風已彙了205000美元給楊洋。楊與三名同夥，向一家美國製造商訂購7艘軍用海上戰鬥橡皮突擊艇和引擎。

被告的認罪協議書上訂明，該款突擊艇和引擎，美軍也有使用，可以多種燃油驅動，中國暫時沒有能力生產涉案引擎。製造商曾勸被告購買較便宜的汽油引擎，但被拒絕。

楊洋表示，為了較易成功購買上述敏感設備，她訛稱其客戶是香港的仁訊有限公司，並通過聯邦政府自動出口系統提交虛假出口信息。聯邦調查局（FBI）探員2019年調查楊洋時，她承認突擊艇和引擎是為中國內地而非香港購買。承認控罪的楊洋，最高可被判監15年。

楊洋的同謀鄭艷(Zheng Yan音譯)亦承認控罪候判，不過，楊的丈夫範楊(Fan Yang音譯)和上海微風董事長葛松濤(Ge Songtao音譯)否認指控，案件須排期審訊。

根據起訴書，範揚在中國出生，其後歸化為美國公民，接受海軍飛行軍官訓練後，通過了最高機密的安全檢查，案發前，已擢升為傑克遜維爾海軍航空站的中尉，負責P-8反潛飛機上的武器和戰術。當楊洋向美國製造商聯繫購買美軍突擊艇和軍用引擎時，範揚向她提供幫助。此外，葛松濤在美國旅行期間，範揚和楊洋向他提供了非法手槍。