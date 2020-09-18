陳凱欣終被確認「非妥為當選」 成首位被DQ的建制派議員

由於選舉主任未經適當程序而取消民主派參選人劉小麗的參選資格，導致經議席補選而當選的建制派議員陳凱欣亦被裁定為「非妥為當選」，陳凱欣就此提出上訴，終審法院今(18日)早拒絕其上訴申請，意味早前的裁決將會執行，陳凱欣將會失去議席，成為第一位被取消資格的建制派議員，令建制陣營少了一員，但這對延續至少一年的立法會仍由建制派主導的形勢，影響不大。

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被錯誤剝奪參選資格的劉小麗聞判後表示，法庭實決還了市民一個公道，但遺憾的是，現時人權倒退，裁決不足以保障港人的被選權，仍有人因為選舉主任胡亂質疑而很可能甚至已被取消資格。她又說，既然現時疫情已告緩和，港府應儘快為九龍西進行立法會補選，但她個人則未考慮是否參選。

循九龍西當選的立法會議員劉小麗，因為2016年的人大常委會釋法而被取消議員資格，港府於2018年11月進行補選，劉小麗代表民主派參選，但被選舉主任以劉小麗不接受中國擁有香港主權和同意香港獨立可以是一個選項為由，取消其參選資格，而聲稱獨立的建制派候選人陳凱欣其後勝出選舉，由問責官員政治助理，晉身議員行列。但高等法院在劉小麗提出選舉呈請後於本年5月裁定，選舉主任在裁定劉小麗的提名無效前，未有給劉小麗一個解釋機會，有程序不公之處，裁定劉小麗勝訴，而該次補選勝出的議員陳凱欣則是「非妥為當選」。

陳凱欣提出上訴，終審法院三名法官今早審理是否發出上訴許可。陳凱欣一方強調，法庭應考慮劉的言行是否令她具有參選資格；而當年取消劉小麗參選資格的選舉主任郭偉勳一方亦表示，今次案件涉及參選人是否擁護《基本法》及效忠香港特區等問題，但法官李義指出，案件的爭辯重點在於選舉主任作出決定前並無給予劉小麗解釋機會，引致選舉過程有重大不當之處。

選舉主任反駁稱，選舉主任不容許一個本身就不符合參選資格的人參選，那末，選舉過程就不存在重大不當之處。

但三名法官退庭商議後裁定，拒絕向陳凱欣發出上訴許可，並命令陳與選舉主任負責訟費。

中國人大常委會2016年就立法會議員宣誓所作的釋法，導致8名民主派議員先後失去議席，其中三個議席落入建制派議員之手，令本已是少數的民主派議員失去在立法會內行使關鍵否決權所需議席。