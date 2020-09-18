香港失業率維持6.1%但就業不足率上升至沙士後新高 專家料年底將再攀升

香港6至8月的失業率維持在5至7月的6.1%，但就業不足率則升零點三個百分點到3.8%，是2003年「沙士」(中國大陸稱「非典」)疫情後的高位，而失業大軍亦增加5800人。冠域商業及經濟研究中心主任關焯照表示，最新失業率維持不變是港府「保就業」計畫之功，但由於經濟仍未恢後，預計失業率仍未見頂，會再次攀升，年底的失業率會高於現水平。不同的專家估計，屆時失業率會升至7%上下。

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在經濟低迷的情況下，分散各行業的社會企業亦受影響，香港社會企業總會在本年2月至8月期間進行的調查顯示，逾八成社企生意額下跌，當中近一成社企過去半年更是完全沒有收入。豐盛社企學會會長紀治興估計，社企數目在疫情期間已減一成到約五百間，數字回落至五年前水平，而被裁減的員工多為弱勢社群人士，離職後更難重新就業。

港府昨(17日)公布最新三個月的失業數字，在6.1%的失業率中，依然以建造業的失業率最高，達15.7%；其次是零售、住宿及膳食服務(14.4%)和藝術娛樂所尉的社會及個人服務業(10.3%)。若以教育程度畫分，以專上教育中的副學士學位人士的失業率最高，達8%，較5至7月升0.9個百分點，屬最大升幅；次高升幅的是持有大學學位者，最新失業率是5.2%。學者估計，這與企業減少開設高學歷職位，而畢業生又未必想低就起薪點低的工作有關。

就業不足率惡化亦令人擔憂，6至8月的就業不足人數增約1.3萬，至近15萬人，情況在餐飲服務活動業、運輸業、保險業及教育業較為突出。

勞工及福利局長羅致光指出，6至8月勞工市場仍然嚴峻，雖然疫情在9月起逐步緩和，但全球疫情仍在反覆上升中，整體經濟依然疲弱，勞工市場短期內仍將有壓力，港府會在必要時推出應對措施。

中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦今早在電台節目中指出，下次公布的失業率是以7至9月數據計算，估計屆時有機會升至大約6.3%。

經濟研究中心主任關焯照分析，即使疫情開始受控，市民消費增加，但旅遊等行業未能恢復，外圍經濟一般亦影響出入口貿易，故此即使經濟沒有大惡化，企業能否生存仍是未知數，在政府的「保就業」計畫結束後，一些企業可能會裁員，故此預料年底的失業率會高於現水平。