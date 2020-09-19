港府稱在粵被扣12港人已揀選官派律師 家屬：錯愕嘩然

上月12名港人坐船潛逃台灣擬尋求政治避難被廣東海警截獲，被指扣留在深圳沙田區看守所，港府政務司長張建宗9月19日向媒體表示，經與內地部門交涉，了解到12人健康良好。他承認若要帶12名港人回港有困難。同日，保安局局李家超接受訪問時稱，“全部人按當局提供律師名單揀選代表律師。”

廣告 繼續瀏覽後續

中國海警微博8月26日晚發布消息指，23日9時許，廣東海警局在粵港東南方向，查獲涉嫌非法越境的快艇一艘，抓獲包括姓李及姓鄧等10 多餘名涉嫌非法越境人員。隨後有報道指快艇上有12名香港年輕人，當時正前往台灣，當中包括曾參與反修例運動的團體“香港故事”成員李宇軒。李宇軒早前被控涉嫌違反香港國安法被捕，之後獲準保釋。

這一事件經報道後引起國際關注，美國國務卿蓬佩奧隨後發表聲明指，美方深切關注相關事件，並敦促當局確保被捕人士得到正當法律程序的對待。日前部分12名被扣港人家屬召開記者會強調，他們在內地聘請的律師遭到當局勸退，並強調拒絕接受為他們的親人派“官派律師”。

張建宗周六發言指，特區政府、駐粵辦和入境處有密切跟進事件，了解到12人健康良好。他還稱，入境處曾在港接見家屬8次，連同駐粵辦的跟進，與家屬的聯繫已超過80次。張建宗說，“好多人以為我們沒做事，實際上是恰恰相反”。他強調要尊重國家的司法權及司法程序，但承認若要帶他們回港有困難。李家超另在受訪中指出，12 人身體狀況良好，已經在大陸當局提供的律師名單中，各自“揀選”了兩名代表律師，即“官派律師”。

當被問到被捕人作出“揀選”代表律師決定前，是否知道家屬曾委託律師，採訪他的《無線新聞》引述李家超指細節要問內地。至於能否向家屬提供代表律師的資料，安排家屬和大陸“官派律師”聯繫，李家超回答說，已經將這要求明確反映當地的執法部門，但他稱香港人熟悉、習慣了香港法律制度，但外地有自己法律法規。

李家超稱，港府會按當地法律法規盡量爭取被捕人權益，“但你不能一定要符合我們以前的一貫做法”。據立場新聞報導，12名港人家屬隨後發表聲明回應指，對兩名港府官員的說法“錯愕嘩然”，強調已多次表明拒絕“官派律師”，促請當局立即讓家屬委託的律師會見被拘留者，批評李家超的說法試圖混淆視聽，逼家屬接受強加於被拘留者身上的“官派律師”。

家屬還提到，張建宗稱和家屬聯繫80 次，但若港府連保障12名港人能面見“家屬律師”也辦不到，“與家屬聯繫8000次也無補於事”，又質疑張建宗及李家超，是否親自到過看守所面見12人，“不然為何有把握說12 人健康狀況良好？”這些家屬則要求張建宗和李家超儘快與家屬會面，積極保障12港人基本權利，重申他們的四點訴求，包括拒絕“官派律師”，立即讓家屬委託的律師面見被拘留者；要求中國當局為12港人提供合適藥物，容許他們致電家屬和要求港府確保港人權利，立即將12 港人接回香港。