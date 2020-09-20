蔡英文：港人可赴台灣工作居住 若制度有障礙會檢視

台灣總統蔡英文9月20日表示，香港朋友如果有意願可來台灣工作或居住；現有的典章制度如果有障礙，都會一一檢視，盼提供最多協助，尤其是人道協助。她指，目前台方已成立特別辦公室處理。日期，台灣記者鍾聖雄通過臉書透露指，有五名偷渡至當地的香港示威者被陸委會扣留，該事件隨後引發輿論的高度關注。

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美國國務院次卿克拉奇（Keith Krach）本周在到訪台灣之際，隨行的美國務院民主、人權和勞工事務局助理國務卿戴斯卓（Robert Destro）等人與銅鑼灣書店店長林榮基進行了會面。林榮基在會面時表示，部分到台灣的港青生活有困難，有前往美國的想法，希望美國政府協助他們轉往美國。他在會後引述美方官員稱，願意協助，但未有說明如何提供協助。

有媒體在蔡英文周日出席活動時，就台灣當局如何向港人提供幫助向她發問，據中央社報導，蔡英文回答說，政府會提供香港朋友協助，如果有意願可以來台灣工作或在台灣居住；現有的典章制度如果有障礙，都會一一檢視。她稱，希望提供給香港朋友最多協助，尤其是人道協助，也成立特別辦公室處理。

此前，鍾聖雄12日通過臉書發帖透露指，承認曾協助今年7月下旬從海陸偷渡至台灣的5名香港示威者。他表示，5名港人至今還被扣在陸委會手上，又指“民進黨真的不如大家想像得挺香港抗爭者”，呼籲港人“另尋它路”。

對此，國民黨主席江啟臣隨後向媒體批評指，蔡政府口口聲聲說要“挺香港”，但選完連任後，卻沒有實際作為，這次的事件更證明“挺香港”只是說說而已。江啟臣稱，在港區國安法通過後，國民黨團在第一時間便提案修改港澳條例，要求蔡政府必須在法律上有所因應，才能實際幫助香港人民。他呼籲台灣當局要給大家一個交代。