被扣港人家屬在港報案 盼港府儘力調查確認12人情況

上月12名港人坐船潛逃台灣時被廣東海警截獲，據報後被關於深圳沙田區看守所。涉事港人的家屬9月20日前往位於灣仔的香港警察總部報案，要求調查事件，促港府確認12人的情況。

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據立場新聞報導，家屬當天向媒體通過聲明表示，中、港兩地政府至今均未正式回應家屬的 4 點訴求，卻僅借詞推卸責任、混淆視聽，事到如今家屬委託的律師都被拒絕會見當事人，所有被捕者的狀況，仍然只有中共官方知曉。聲明指出，事件至今疑點重重，不論是被拘留者身處何地、拒絕律師探訪的原因、還是大陸海警有否進入香港水域執法等等。港府盡用大陸官方資訊，從未親自聯絡家屬交代資料或派人到內地了解釋疑，淪為傳聲筒。因此一眾家屬今決定集體到灣仔警察總部報案，要求查明真相。

據悉，這些家屬向港府部門提出了 3 點要求，包括要求警方交代12人被大陸海警拘捕的日期、時間、地點、過程及過程有否出現傷亡；要求海事處提供事發當日的船隻雷達紀錄，及要求水警提供事發當日的巡邏路線和位置；要求港府派員以會面或通話方式親自確認12 人的情況，確保家屬委託的律師能與他們會面。

被捕港人之一的鄭子豪的父親指，上月底就兒子失蹤曾到荃灣警署報案，警方隨即展示他早前與兒子在通訊軟件的對話記錄，提及兒子出海釣魚，於是不受理案件，他質疑警方已掌控其子的所有資料。另一名被捕港人李子賢的父親亦提出，即使現在不能與兒子見面，最低限度也要求看到其子的相片或信件。家屬要求政府以會面或通話方式，確認12人的情況，並確保家屬委託的律師能與12人會面。

另就港府保安局局長李家超20日向媒體透露稱，被捕者已按大陸當局提供律師名單，各自揀選兩名代表律師。對此，協助家屬的香港立法會議員朱凱廸則質疑，內地向每人派兩名律師，而非一名，原因是根據中國《刑事訴訟法》第33條，被扣留人可找一至兩名律師為辯護人。他推測，因此當局為12名港人各自安排兩名律師，便可“打爆配額（quota）”，令家屬委派律師無法介入。

香港電台同日報導指，至少4名家屬委託的中國律師，本周將到深圳尋求探視。據悉，四名律師來自不同城市，預料本周中期到鹽田看守所爭取探視各自的當事人，可望是前往當地的家屬律師數目最多的一次。家屬委託的律師盧思位和任全牛，日前尋求探視失敗，看守所指他們的當事人已經分別委派另外兩名律師。