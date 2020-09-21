何君堯發起聯署支持香港警隊角逐諾貝爾和平獎

已退休的前香港刑事檢控專員Grenville Cross（港譯江樂士）日前在中國日報撰文，推許香港警察在反修例運動中的執法挽救了香港的一國兩制，應該得到諾貝爾和平獎。文章見報不久，建制派立法會議員何君堯立即發起聯署，呼籲支持香港警察奪取該獎。

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江樂士在英文中國日報以《刑事司法系統必須將示威暴力者繩之於法》為題發文指出，香港警察為了挽救香港的一國兩制，從去年6月9日至11月29日，受傷的警員至少483人，被多種武器攻擊而受傷。他認為律政司轄下的“公眾秩序活動”小組現時面對的挑戰，是確保被捕者的控罪，可充份反映其犯罪行為的嚴重性。

他舉例稱，有黑衣人曾令警員嚴重燒傷，應被控企圖謀殺；即使無法推論殺人的意圖，亦應控告嚴重傷害人身罪，兩罪均可判終身監禁。他又提到，去年有警員被投擲腐蝕性液體，導致皮膚嚴重灼傷，認為律政司應控告謀殺未遂，或投擲腐蝕性液體以造成嚴重傷害人身罪。

江樂士又讚賞警隊多個月的專業精神，避免如美國警察造成市民死亡，又指示威者以“玉石具焚”為口號，顯示他們樂於摧毀香港，甚至幾乎成功。他反指若當時警方示弱，一旦中國政府派遣解放軍，只會令資本主義制度造成深遠影響。

江樂士曾接受無線新聞訪問，表態支持逃犯條例修訂，指大陸司法制度近年有很大進步，不應過份憂慮；他又曾接受中國官媒中央電視台旗下“中國環球電視網”訪問，稱去年反修例運動引發大量暴力示威，香港獨立運動興起，認為北京是在“別無選擇”下實施“港區國安法”。

去年7月21日元朗白衣人無差別毆打市民當晚，被記者拍到與疑似白衣人頭目等人額手稱慶的何君堯，響應這位洋人的呼籲，在網上發起聯署行動支持警方奪得和平獎。

何君堯在面書上呼籲支持香港警隊競逐諾貝爾和平獎，及中央電視台2020年度“感動中國”團體特別獎。