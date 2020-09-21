家屬疑12港人被警方“賣豬仔”送中要求澄清出事水域地點

2020年9月20日，一些市民在香港街頭簽發明信片，聲援涉嫌偷渡被廣東海警扣押在深圳鹽田的12名港人。

被大陸方面指稱闖入中國海域而在上月被捕的12名港人，部分家屬在律師和立法會議員的陪同下，20日往警察總部報案，要求港府澄清及交代船隻闖入大陸海域的地點、時間以及要求香港水警提交事發當日的水域雷達紀錄，因為有家屬懷疑事件可能是香港警方與大陸方面串謀“賣豬仔”將12港人送中。警方深夜發出聲明，否認與大陸串謀的指控，又指大陸的行動與香港無關。

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被拘留港人鄭子豪的父親表示，他於上月26日報案，警方卻出示一部不屬於其兒子的手機，鄭父說手機內有兒子WhatsApp（手機通訊平台）記錄，“警察給電話（手機）我看，裡面有我兒子的WhatsApp，我不明白為什麼手機有我兒子的WhatsApp證實我兒子出海釣魚，他們（警方）說，出海釣魚，六、七日都很正常，所以我們警方不受理，只可以在街上，（如果）見到我兒子：‘你爸爸找你呀！’。”

鄭父沒有說明警方展示的是（Whatsapp）的截圖，抑或是通訊記錄。他說，兒子因為之前被控涉嫌縱火，每周均需到警署報到，“既然我兒子電話的WhatsApp警方全部都有，我相信絕對有機會那12個人的資料，包括WhatsApp、電話，全部已經被警方控制，絕對有機會警方同中國政府勾結”，“將這班港人賣豬仔，賣給中國政府”。

另一被拘留港人李子賢的父親則指，上月28日報案指兒子失蹤，但警方已指兒子遭大陸公安拘留，“希望香港政府幫我找回兒子，以及香港人最低的權利我都希望有”。

包括鄭子豪和李子賢的部分家屬20日在立法會議員朱凱廸、民主派初選出線人鄒家成及大律師鄒幸彤等陪同下，到灣仔警總報案，提出三點訴要求，包括清楚交代12港人的被捕時間、地點、過程，並交代有關過程有否做成傷害；同時要求海事處提供事發當日船隻的雷達記錄，以及要求水警提供事發當日的巡邏路線及位置。

根據香港和大陸傳媒報導，上述12名港人懷疑坐船潛往台灣，8月23日被中國海警截獲，目前被收押在深圳鹽田看守所，至今已一個月惟中方仍然拒絕家屬與被捕者見面，並強迫被捕者接受中共官派律師。

警察公共關係科深夜回覆表示，警方於上月28日，循相互通報機制接獲內地執法部門通報，於8月23日在內地水域拘捕12名港人，涉嫌非法入境大陸，警方即時通知被捕人士家屬，亦正積極與內地執法部門聯絡，了解案件進度，但目前並未收到進一步資料。

警方指，因應公眾關注，水警指揮及控制中心曾檢視8月23日上午的航行監察系統記錄，未有發現任何內地海警船進入或停留本港水域，當天上午亦未有接獲任何上述報告或市民求助，又強調該12名港人被內地執法部門拘捕，行動與警方無關。

警方續指，灣仔警署昨日（20日）接獲一名女子報案，指有6名港人被內地執法機關拘留，報案人要求警方提供協助，警方會與相關部門繼續跟進事件。

警方回應中，未有提及被拘留港人鄭子豪父親表示曾於上月26日報案，警方拒受理並出示一部不屬於其兒子的電話，內有鄭子豪WhatsApp 記錄一事。