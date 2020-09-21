港大實驗室研究員確診41人需接受檢疫

香港衛生防護中心20日表示，接獲港大通知，港大實驗室一名女助理（確診個案第5003號個案）工作地點採集的37個環境樣本中，有14個對武漢肺炎病毒呈陽性反應。中心已安排41名於該實驗室工作的密切接觸者接受檢疫，並向實驗室提供了330個樣本瓶予其他工作人員作檢測，至今為止並沒有發現陽性個案。有關的流行病學調查及化驗仍在進行中。

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在此同時，香港第三波武漢首發的新冠狀肺炎疫情或有反彈趨勢，昨（20日）錄得23宗確診，較前一天的13宗及前日的3宗均高出不少，數字已連升兩日。其中輸入個案由昨日的9宗，急升逾倍至今日的19宗，當中8宗來自印度、7宗來自尼泊爾，其餘3宗來自菲律賓及1宗瑞典；至於本地個案佔4宗，當中沒有源頭不明，4宗都與早前確診個案相關。

港大實驗室女助理工作的6樓實驗室，則有處理武漢肺炎病毒的滅活樣本，以及病毒基因排序研究，她主要負責輸入電腦資料，過去14日內都沒有處理過具傳染性的樣本。因實驗室人員逢周四接受病毒測試，她9月10日一次驗出陰性，但17日一次則呈陽性，相信屬初感染個案。她除了上班，潛伏期間亦有與朋友用膳和逛街。

在周六的疫情簡報會上，衞生防護中心傳染病處主任張竹君以及港大醫學院的公告都曾表示，患者過去14日未有接觸過具傳染性的病毒，故沒有證據證明患者是在實驗室內感染。

至於另一名曾與患者共用同一部電腦的員工，張竹君指，早前病毒測試結果為“不確定”，至今病毒測試結果暫時仍呈陰性。若該名員工病毒測試繼續為陰性，會轉送到檢疫中心。

香港第三波疫情似有反彈之勢，昨（20日）錄得23宗確診，較昨日的13宗及前日的3宗均高出不少，數字已連升兩日。由於外來確診數字上升急促，衞生署說，鑒於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，強烈呼籲市民應避免所有非必要的外游計畫。

本月18日一班從馬來西亞吉隆坡出發的港龍航空KA734及從印度新德里出發的印度航空的AI310航班飛抵香港後，至今合共有11名乘客確診。衞生署根據第599H章，禁止兩班飛機未來兩周着陸香港。

根據衞生署資料KA734航班在本月11日已有4人確診，而本18日亦有5人確診；至於AI310航班，本月8日已有7人確診，而本月18日的航班亦有6人確診；另外，尼泊爾航空從加德滿都出發的RA409，本月9日的航班亦累積8宗確診。

呼吸系統專科醫生梁子超指，印度、尼泊爾等地區疫情仍持續爆發，預計相關輸入個案會維持一段時間，政府應考慮讓相關高風險返港人士，到指定檢疫中心接受檢疫。