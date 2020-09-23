港區人大代表：“自稱家屬”探望12港人需驗DNA

今年8月23日被廣東海警截獲的12名港人，關押在深圳鹽田看所守至今已整整一個月，與家屬仍難見一面，甚至還被逼接受官派律師，港區全國人大代表吳秋北22日表示，假如家屬要見面，就要大陸公安廳批准、在大陸隔離14天，以及自費接受DNA測試核實身份。有協助家屬立會議員及政界人士批評要求無理，大陸旨在拖延時間。

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一直協助12名港人家屬的民主派議員朱凱廸接受查詢時表示，吳秋北轉發的講法不知是否屬實，認為特區政府應儘快聯絡家屬，而家人與被扣留者關係，已經獲中國公證律師核實，中共若要收集家屬DNA樣本才可探望家人，“絕對是無理要求”。

特首林鄭月娥22日告訴記者，有關送中12港人一案，要先讓大陸處理他們違法問題，目前不涉及與大陸當局交涉，反指他們先行面對大陸管轄區的法律責任，是否一個較合理和公平的做法。換言之。港府就該案目前什麼都不能做，只有被動地靜觀發展。

身兼港區全國人代的工聯會會長吳秋北22日於面書轉發訊息，指12名被大陸扣押港人正被調查是否欲到大陸分裂國家，又指“自稱親屬”須經港警向內地通報安排，由深圳灣通道過境，並由內地安排14天自費隔離檢疫，之後可到廣東省公安廳申請探訪，又指“自稱家屬”要自費在大陸抽DNA鑒別與被扣押者乃真正親屬。

協助家屬的律師鄒家成則表示，吳秋北文中指家屬要提交DNA證明身份，明顯是屬於中共的“僭建條件”，因為過去觸犯偷越境罪港人，辦理委託書和中國公證書時，都並未有相關要求，他認為中共有關做法，“純粹系想拖時間。”他又指，雖然上述要求非常無理，但相信家屬為了能探望被捕者，也願意忍辱負重。

對於林鄭指入境處和警方會處理港人家屬要求和報案，鄒指家屬至今未感到入境處和港府有提供實質協助，並要求林鄭和張建宗等直接與家屬溝通，“港府不可以再推卸責任，他們絕對有責任保障香港人的權益。”

在此同時，蘋果日報報導，有家屬委託的律師持續受到當局干擾。一名來自內陸地區、尚未到過深圳看守所的律師日前被要求退出案件，連同另一名律師，共有兩律師今日將被司法局約談。

報導指，這名由家屬委託的律師周日接到當地司法局電話，詢問是否接了涉及12港人案，並被約談。這名律師周一再接到司法局電話，要求告知當事人名字，並指案件涉及政治，必須退出。到昨日，他再被司法局長、分管局長、律管科科長同時約談，要求退出代理。經過拉鋸，對方堅決要該名律師退出，又透露司法局今天將約談相關律師的事務所主任。

據悉，律師的公證委託手續剛辦理、正郵寄到內地，懷疑是在香港做公證時被有關方面得知身份。涉事律師的當事人未成年，理應不能自行委託律師，只能由親屬委託或親屬同意後委託。