黃之峰再被捕 9.30提堂

黃之峰（Joshua Wong）在警局被拘留數小時後對媒體發表講話2020年9月24日

香港反對派黃之峰今天9月24日再次被捕。同天被捕的還有香港社運人士古思堯。他們都被控在去年10月5日涉嫌違反蒙面法，參加非法集會。黃之峰將於9月30日提堂聆訊，他不排除當局選這個日子是為恐嚇打算在10.1上街遊行的人們。

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23歲的黃之峰是前香港眾志秘書長。他是今天中午前往香港中區警署報到時再被拘捕的。據黃之鋒的臉書（Facebook）下午發布短訊稱，警方指黃之鋒去年10月5日涉嫌參與未經批准集結及違反「禁蒙面法」。律師陪同他錄取筆錄。法新社說，黃志峰是香港親民主派最為外界熟悉的面孔之一。

此外，據香港電台引述香港支聯會表示，香港社運人士古思堯今天在家中被捕。他被指控的緣由也是涉及去年10月5日的非法集結案。他已到長沙灣警署錄筆錄。

據香港01報道，黃之鋒今日（24日）再被警方以去年10月5日涉嫌違反禁蒙面法及非法集結被捕。他稱，港島總區公眾活動調查組表示，有需要即將拘捕他並作起訴，下周三在東區裁判法院聆訊。

黃之鋒指，聆訊的日子是10月1日國慶日的前一天，民陣打算在當天申請遊行，亦是在被扣內地12名港人得知內地官方進一步行動前進行。黃之鋒不排除警方的做法是為了製造寒蟬效應，令10月1日遊行的規模愈縮愈小。