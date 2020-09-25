又出紕漏台灣“共匪餅”居然上了節目

有“香港央視”之稱的TVB，政治上最近連番出現紕漏，繼早前劇集出現疑似“五大訴求、缺一不可”的手勢之後，日前的旅遊節目更介紹台灣的“共匪餅”，事後TVB當局承認小吃名稱帶有侮辱性，已將該集節目從 myTV SUPER 下架。所謂“共匪”是國民政府遷台之後，舉國上下對大陸共乾的稱呼，當時大陸的傳媒亦以“蔣幫”稱呼在台的國民黨政府。

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早前TVB 劇集《愛回家之開心速遞》疑出現“五一”手勢，據報負責導演之後已被解僱，事隔一周後TVB再次捲入政治風波。J2頻道日前播出外購旅遊節目《愛玩客之自游神（IX）》，當中主持人介紹了台灣嘉義的地道小吃“共匪餅”，被網民形容是“TVB 作反”。TVB 事後則承認名稱帶侮辱性，已將該集節目下架，主持人及字幕均多次提及“共匪餅”的字眼。

節目在連登討論區引起不少討論，有網民揶揄：“TVB開始作反！竟然宣傳共匪餅！”、“今次藍屍（絲）如何忍下去呀？”、“TVB又要炒人啦”。

無線電視發言人回覆網媒立場新聞查詢時指，J2播出之《愛玩客之自游神》是外購節目，內容主要介紹吃喝玩樂和旅遊資訊，為台灣製作。9月22日播出的一集介紹嘉義的夜市及小吃文化，雖然其中有關餅食是當地美食，但名稱帶侮辱性，為免令人誤會，已將該集落架，並會再審視節目內容，如有需要會暫停播出此系列之餘下節目。

本月9日《愛回家之開心速遞》播出第993集，在一個關於清潔辦公室的場景當中，有網民發現其中一對黃色手套懸掛在電腦屏幕上，當中一隻手套五指張開，另外一隻手套則舉起食指，並列起來就跟市民在示威場合喻意“五大訴求 缺一不可”的“五一”手勢相似。

及後多家傳媒引述消息指，無線向劇組工作人員開刀，負責拍攝該集節目的一名導演被無線解僱。蘋果日報則報道指該導演是被迫辭職，更引述知情人士指無線用涉嫌違國安法會報警，威脅該導演自行辭職。