負債逾八千億恆大驚傳現金流斷裂許家印急澄清指造謠

在港上市、負債金額逾8000億元的中國房地產恆大集團，24日流出一份文件，內容“懇請”廣東省政府支持准許將地產業務借殼內地A股深深房上市，否則需要向前期戰略投資者償還1300億人幣及137億（人民幣）分紅，將引發一系列系統性風險，包括現金流斷裂，影響社會穩定。恆大集團主席許家印當晚在香港聯交所發表聲明稱上述文件乃憑空捏造，而率先刊登文件的大陸網站其後被指違反中國網絡安全法，文件已被下架。

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這份被指是捏造的文件在網絡流傳，驚動國際傳媒機構，包括美國的彭博新聞亦有相關報導。

許家印晚上在聯交所發布聲明，稱相關文件和截圖憑空捏造、純屬誹謗，對公司造成嚴重商譽損害，作出強烈譴責並已向公安機關報案，“堅決用法律武器維護公司合法權益”。

被指是捏造的文件提到，恆大於2016年起與大陸深深房簽訂協議，計畫分拆恆大地產回A上市，惟有關重組工作尚未完成。報告指公司須於明年1月31日前償還戰略投資者1300億元（人民幣，下同）本金，以及137億元分紅，倘此次重組未能如期完成，1300億權益將變為負債，資產負債率將大幅攀升至90%以上，可導致公司現金流斷裂。

報告並且假設現金流斷裂後，將影響8441間上下游合作企業、792個項目、14萬員工、61.7萬套未交樓單位，並嚴重影響社會穩定，觸發業主大規模維權。

報告續指，截至今年6月底止，恆大有息負債達8,355億元，包括借款及境內外公司債，涉及逾400家金融機構，再次提到倘重組未能完成，將引發金融機構及債券市場的交叉違約，進而產生金融系統性風險。

根據香港的蘋果日報報導，翻查恆大通告及中期業績披露，這份文件無論是提到償還投資者本金死線或是負債金額，均是相當準確，惟部份資料未在公開資料顯示，包括借款人詳細資料、歷史借款筆數及總金額等。

報導引用資訊指出，恆大於2016年起推進恆大地產重組回A上市，一共三輪引進戰略投資者，包括國企及民企，涉資1300億元。其中較多人熟悉的為山東高速及蘇寧電器，前者曾參與兩輪增資，共投入230億元，後者則投入200億元。

而網傳文件披露恆大最新股東名單及股權結構，截至6月底止，最大股東為集糰子公司凱隆置業，持股63.46%；蘇寧電器子公司南京潤恆為第二大股東，持股4.7%；華建投資為第三大股東，持股約3.2%。其他投資者包括嘉寓、睿燦投資、深業集團等。

不過，集團年初發公告宣布，將與各方投資者所訂立協議重組上市期限延期，由今年1月31日前延至明年1月31日，並指重組上市工作正有序推進。