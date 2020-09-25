香港警方9月25日通報，一名男學生和其母親因涉嫌違反《國安法》被捕

香港警務處國家安全處高級警司李桂華稱，警方周四在一所住宅內查獲多款武器，包括一支手槍型的胡椒彈球槍等，一名姓呂的23歲的男學生及其49歲的姓蔡的母親都因涉嫌“藏有攻擊性武器”等多項罪名被捕。

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警方追查後發現有港獨文宣，案件已轉交警方國安處跟進，被捕人將被加控一項煽動及教唆分裂國家罪。李桂華沒有通報被捕者全名。

港版《國安法》於6月30日開始實施，設分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動、勾結外國或者境外勢力危害國家安全等四項罪名，最高刑期可致終身監禁。

該法律支持者認為它能制止動蕩，維護社會穩定；批評者則認為它破壞了香港的人權和自由。

9月25日，英國呼籲中國維護《中英聯合聲明》所保障的香港權利和自由，並尊重香港的司法獨立性。

英國南亞以及英聯邦事務大臣艾哈邁德（Tariq Ahmad）在聯合國人權論壇上說，中國實行港版《國安法》，“明顯意在消除異議人士”。

艾哈邁德也呼籲中國允許外界進入新疆。他說：“那裡的文化和宗教受到嚴格限制，我們也讀到有關強迫勞動和強迫生育的可靠報導。令人震驚的是，未經審判就被關押者多達180萬人。”