台藝人參加央視國慶晚會 陸委會：不應參與，淪為統戰樣板

中國大陸官媒央視“春晚”微博9月26日正式官宣了國慶晚會明星嘉賓，並公布了集體海報。台灣藝人歐陽娜娜和張韶涵將應邀出席演唱。對此，台陸委會當晚回應指，“國人不應參加相關活動，淪為中共對台統戰樣板工具。”

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綜合消息顯示，晚會期間，張韶涵將和陳偉霆、張碧晨、吳磊等藝人，合唱抗疫歌曲《守護》，張韶涵受訪時提到“最近因為疫情的關係，讓我感覺我們唱這首歌的時候，是濃濃的愛與正能量想傳遞給大家”。她在採訪中表示，“祝祖國繁榮昌盛”。同樣將參加該晚會還包括歐陽娜娜，她將在開場和馬龍、任達華等人獻唱《我的祖國》。對此，歐陽娜娜在受訪時談到，“大家一起合唱，又是一種特別澎湃的方式，我覺得期待又激動，同時也挺興奮”。

據中央社援引陸委會當晚發布的書面回應指，其呼籲“國人不應參加相關活動，淪為中共對台統戰樣板工具。”陸委會表示，“國人不應支持、協助中共對台進行統戰宣傳，傷害中華民國的國家認同”。該部門稱，將密切關注相關情況，若有涉及違反兩岸條例相關規定，將依法查處。陸委會續指，中共安排台灣相關人士參與“十一”慶典，目的是為宣傳其“一國兩制台灣方案”，對台進行施壓。

陸委會稱，“面對當前日趨嚴峻的兩岸情勢，國人應以國家整體利益為前提，赴中國大陸從事相關活動，應考量國家尊嚴、社會觀感及法律規定，並認清中共以‘拉打兩手’對台進行分化的手段與野心。”