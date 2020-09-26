12港人刑拘深圳已超30天，家屬委託律師仍無法會見

一些因涉嫌偷渡被拘押於深圳鹽田看守所的港人家屬在立法會議員朱凱迪等人陪同下前往香港警署求援。攝於2020年9月20日。

12名試圖渡海逃往台灣的港人被廣東海警拘捕，並拘押於深圳已經1月有餘。當事人家屬面對內地司法高牆，求助無門，至今無法獲得涉案人具體情況。他們委託的內地律師，無一人得以獲准與當事人見面。而深圳當局有關當事人已經自行聘請律師的說法似乎也漏洞百出。

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12港人案正在為港人對內地司法體系不透明的擔憂提供具體例證。據中國官方媒體報道，這12名港人8月23日在果洲群島一帶被廣東海警截獲。但深圳警方9月13日，才在涉案港人家屬在香港舉行記者會的次日，發出通告，稱12人涉嫌偷越國（邊）境，被採取強制措施，也就是刑事拘留。

按照相關規定，只有內地職業律師可以代理這些被拘押在深圳鹽田的港人的案件。但自一開始，這些港人家屬委託的內地律師就被以各種理由，拒絕與當事人會見。糾纏多日後，深圳有關方面聲稱當事人已經自行聘請兩名律師，但拒絕通報被聘請律師姓名。

9月23日，四名當事人家屬委託的代理律師共同前往深圳鹽田看守所要求會見當事人，均被拒絕。9月25日，再有律師前往，再遇阻撓。

當事人家屬質疑這些與內地素無瓜葛、如今又被關押的港人如何能自行、獨立聘請律師。而內地律師引據相關法律規定指出，在當事人有家屬聘請律師的情況下，有關當局堅持向涉案人推薦和介紹辯護人的做法涉嫌違規。12名港人家屬也一再強調拒絕接受官派律師。

在此期間，12名港人家屬委託的多名內地律師被以不同形式要求退出代理，並有律師被司法當局或國保約談。

在尋求司法援助的困難之外，12名港人涉案水域的確定關係著內地司法是否有管轄權。中國官方通訊社新華社25日首次就此案發文，堅稱12人在大陸水域被捕，但此前已有內地律師對此存疑。香港大律師梁家傑此前接受本台採訪時也表示，香港有關當局至少應當對此展開調查與核實。

至此，12港人已在深圳鹽田看守所被拘押1月有餘。根據內地相關法律，刑事拘留期限為30天。目前沒有任何關於延長拘押的官方通報。

2019年，港人出於對內地司法的不信任，發起大規模反對修改逃犯條例的抗爭運動。這12名港人中有多人都曾參加這場抗爭運動。而此次他們落入內地司法體系的經歷，似乎正驗證港人此前疑慮。