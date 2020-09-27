一群操鄉音大媽衝入港大搗毀連儂牆強調不是僱傭兵

根據香港學生會面書帖文報導，十多名操鄉音的大媽晚上士闖入港大校園，搗毀4面連儂牆，又推到學生會旗幟，其間有同行人士拍片，聲稱自己不是收錢做事，又嚷叫“不希望自己的仔女在這間如此不乾淨的大學讀書”，之後又闖入學生會大樓撕走玻璃門上的文宣。

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根據報導，這批不明人士大約7時闖入港大校園範圍內，大多是中年男女，他們一邊搗亂，一邊高呼“我們清理香港的垃圾！清潔香港！”，其間夾雜大量粗言穢語，得手後往港大港鐵站方向揚長而去，當時有多名港大保安在場，他們任由這批人離去，沒有阻止。

另外有自稱是“香江同心會”的專頁上載影片，“炫耀”自己清拆連儂牆的“戰績”。片段所見，清拆文宣的不明人士至少有10人，他們趁現場沒有保安，快速撕毀連儂牆，其間拍攝片段的女性語帶鄉音，自稱是“無大台、無機構、無錢拿”，更指出其行為是“我們現正在清潔香港大學，我們這樣做是因為我們不希望自己的仔女在如此不乾淨對大學入面讀書”。

港大回覆查詢，指晚上約7時，有三十多人從地鐵站走到大學街，撕除一批海報，當大學增援保安到場時，他們陸續離開。對於同類破壞行徑屢次在校園發生，校方深表遺憾，強調任何組織或人士都不應擅自破壞校園設施及陳設物。校方正檢視事件及校園管理和保安措施，並且不排除向涉事人士追究責任。

港大學生會對大學保安如此鬆懈感到震驚，指出“這群狂徒明顯有所預謀，手持大量工具並於短短幾分鐘內毀壞了港大學生數月以來所建立的連儂牆。此等暴行無疑侵害言論自由，本會予以強烈譴責”。學生會的聲明同時呼籲校方應與學生站在同一陣線，緝拿狂妄之徒歸案，包括提供閉路電視影片並予以譴責。若校方未能回應事件，“本會定將行動升級。本會亦不排除向涉事者採取法律行動”。

學生會並且宣布在9月29日為連儂牆重建日，呼籲學生們一起支持“重建港大連儂牆”活動。