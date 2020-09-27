曾鈺成認為香港司法制度應爭取北京的信心

民建聯創黨成員兼首屆主席、前立法會主席曾鈺成在一個電視節目上直言，中央有些人對香港司法機構或部分法官失去信心，香港應該重建中央對香港司法制度的信心，包括提高處理法官投訴的透明度。不過民主派公民黨黨魁楊岳橋大律師指出，日前終審法院首席大法官馬道立發表的聲明已經清楚說明，現時已有制度處理針對法官的投訴，而目前的問題只是有人輸打贏要，不滿部份法庭判決，然後企圖透過改變現行制度來達致所有判決都符合心意。

廣告 繼續瀏覽後續

大法官馬道立本周罕見發表一項14頁的聲明，內容捍衛法官的裁判權不容外界干預，又呼籲公眾對法官的批評應該有所理據，而不是基於政治立場和觀點。但民建聯立法會議員周浩鼎和葛珮帆認為馬的聲明仍未能能解決外界對法院的信心問題。

曾鈺成支持周、葛兩名同志的觀點。他指出，中央有些人對司法機構或部份法官失去信心，為重建公眾、中央對香港司法制度的信心，他建議提高處理法官投訴的透明度，他說“（終院）首席法官會處理（投訴）的，但如何處理呢？我自己就覺得，如果司法機構對於有些法官的行為的投訴，包括他判案時候發表的言論，在處理上透明度高一點，或者會有好處”。

公民黨的楊岳橋指出，馬道立的聲明清楚說明現時已有制度處理針對法官的投訴，而目前的問題只是有人輸打贏要，不滿部份法庭判決，然後企圖透過改變現行制度來達致所有判決都符合心意。他強調，當權者若愛惜司法機關和司法獨立，便應在司法機關遭到不公平的評論時挺身而出發聲，尤其是律政司司長，“只有（律政司司長）做好本份，先可以做到司法獨立”。

此外，曾鈺成在節目中表示，成立一個所謂量刑委員會或量刑機制監督法官的判案，確會影響司法獨立。