被國際組織“市長聯盟” 標屬中國 台6市長：拒絕矮化呼籲正名

2014年由聯合國前秘書長潘基文和紐約市前市長彭博聯合發起的國際氣候組織，“全球氣候與能源市長聯盟”官網近日被指，將參加該組織的台灣六都的所屬國家均標註為“中國”（China），高雄市長陳其邁隨後邀6城市長共同發表聯合聲明，強調被“矮化並要求正名”。

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“全球氣候與能源市長聯盟”是目前各國市級政府聯合對抗氣候變化的重要跨國非政府組織平台。包括“地方政府永續發展委員會” （ICLEI）、“C40大城市氣候領導聯盟”（C40 Cities Climate Leadership Group）及“城市與地方政府聯盟”（UCLG）等均是會員或有相關合作。台灣透過ICLEI會員身份註冊參與該平台，並有包括高雄市、台北市、新北市、桃園市、台南市及台中市共6個城市均為“全球氣候與能源市長聯盟”會員。

據中央社報導，高雄市政府26日發新聞稿指，該組織官網在介紹高雄城市網頁，將高雄城市國籍標示為“中國”。除了高雄外，上述參加該組織的台灣其它5個城市也被標屬為“中國”。據悉，在採取的初步回應措施後，高雄市長陳其邁27日晚進一步攜手台北市長柯文哲、新北市長侯友宜等六城市長，發表“針對氣候及能源市長聯盟對台灣六城市之註冊名稱聲明稿”中英文聲明，向氣候與能源市長聯盟秘書長表達強烈抗議。

聲明提到，“台灣六城市自加入貴聯盟以來，從來就不是中國的一部分。對於本次註冊名稱遭到片面更改，列入中國的一部分，台灣六城市拒絕這項矮化的行為，拒絕被列入‘中國的城市’。台灣六城市強烈要求，請貴聯盟立即停止這項錯誤行為，並將我方城市之註冊名稱，更改回原始註冊名稱。”這六名參與聯署的市長還表示，“若貴聯盟無正面回應與行動，台灣六城市將不排除退出貴聯盟，以捍衛我方權益。”

此外，台外交部還發表聲明表示嚴正抗議，並稱透過駐館要求該組織依據台灣成為會員時的遞交文件名稱予以更正。據悉，台外長吳釗燮還已致電陳其邁，表達對此事的支持與配合。根據最新查證顯示，“全球氣候與能源市長聯盟”組織已在其官網將所有台灣成員的標註改為“中華台北”（Chinese Taipei）。