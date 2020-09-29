歐陽娜娜央視晚會唱「我的祖國」台灣文化部：若認定違法將開罰

台灣藝人歐陽娜娜和張韶涵將在中國十一國慶時，登上央視晚會舞台表演，歐陽娜娜將和眾多中國明星一同高唱愛國歌曲「我的祖國」，張韶涵將演唱「守護」。台灣文化部表示，如果經過陸委會確認有違法事實，文化部將會依法核處。根據相關法律，最高可處新台幣50萬元罰款。

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台灣文化部說，兩岸人民關係條例規定：台灣地區人民、法人、團體或其他機構，未經主管機關許可，不能與大陸地區黨務、軍事、行政等具有政治性的機關、機構、團體，有任何形式的合作行為。另外，也不能與大陸地區人民、法人、團體或其他機構，有涉及政治性內容的合作行為。違反這些規定的，可處10萬元以上50萬元以下罰款，並可按次連續處罰。

大陸央視近來公布晚會表演名單，媒體紛紛採訪報導與會藝人，歐陽娜娜在宣傳片中與任達華、惠英紅、馬龍、麥嘉欣等人一同發表參加感言說，「大家一起合唱，而且又是一種特別澎湃的方式，覺得期待又激動，同時也挺興奮。」可能由於歐陽娜娜的父親歐陽龍曾任國民黨文傳會副主委及國民黨發言人，歐陽娜那被綠營支持者在網絡上大肆攻擊。

與張韶涵一同合唱的則有張碧晨、吳磊、陳偉霆、關曉彤、夏利奧等藝人，分別代表大陸、台灣、香港和澳門。

台灣陸委會日前公開表示，台灣藝人參與大陸十一國慶，是大陸政府為了宣傳「一國兩制台灣方案」，由於近來兩岸關係越來越嚴峻，國人應將國家利益當作前提，考慮國家尊嚴、社會觀感及法律規定，並認清大陸「拉打兩手」的招數。陸委會並強調，若國人淪為中共對台統戰的樣板工具，違反兩岸條例的規定，將會依法查處。

綠營支持者則湧入歐陽娜娜社群網站留言批評，如「剪護照、剪健保」、「這麼喜歡祖國，就別回來了」、「記得放棄台灣國籍」等。甚至有一位網紅在臉書發文，提議註銷歐陽娜娜的國籍。

中國「人民日報」海外版今(29)天發表一篇題為「阻撓歌手『登陸』，民進黨太癲狂」的社論，提到周傑倫以前也曾說過「自己是中國人，在台灣出生長大，也是台灣人」。

社論還批評民進黨在2007年首度執政時，因為周傑倫說起當時的北京奧運將在「自己的國家舉辦」而引來「綠營宵小瘋狂圍剿」。

文章指出「台灣和大陸同屬一個中國，愛祖國、愛台灣，原本就不是選擇題，完全可以和諧兼容」；更痛斥民進黨政府，「為遂行政治私利窮形盡相，只會愈發被看破手腳失盡人心。而那些承載兩岸期許的歌聲，卻必將傳唱不絕」。