民主派約20人留任議員 三人如期離任 保重大議案否決權

就民主派議員去留進行的民意調查顯示，支持和反對的比率均不過半，而支持民主派議員延任的比例較反對者多1.3個百分點，民主派議員決定作出政治決定，留任一年，但有三位議員表明不留任。若把已表態留任的功能組別議員計算在內，民主黨主席胡志偉表示，預料日後的議會戰線日子將更困難，但至少保留了重大法案否決權，期望至少可拖延港府立惡法的步伐。

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民主黨表明，留任的工作大方向是與暴政抗衡，而要求港府重啟本應於本月初舉行、但以疫情為由而推遲的立法會選舉，是他們的重要職責。若果港府以不斷延任的方式拒絕重啟選舉，民主派會有不同想法。

決定留任的民主派議員亦表明，會與在民主派初選機制中的勝出者和拒絕留任的立法會議員合組平台，商討如何合作，包括就12名偷渡台灣途中被中國海警截獲及扣留在深圳的港人，逼迫港府保障12人的應有權利。

表明明(30日)天任期屆滿後離任的本土派議員是朱凱迪和陳志全，而公民黨議員陳淑莊則在社交平台臉書上表示，基於「個人理由」，不會延任，並會退出公民黨，以免影響公民黨按民調而作出「留」的決定。她指出，去年佔中九子案的審訊，以及突然確診腦瘤，令她更珍惜親人與健康，故早已決定完成本屆立法會四年任期後告別政壇。

香港民意研究所本月下旬就民主派議員去留進行民意調查，結果顯示，民主派支持者支持民主派議員留任的，有47.1%；認為要抵制議會的，有45.8%；表示一半一半的則有7%。即正反兩者都不超過決定去留的半數比例門坎。議員須表原先決定，自行作出政治判斷定去留

結果，民主黨、公民黨、議會陣線毛孟靜、工黨張超雄，以及社福界議員邵家臻等15名民主派議員決定留任。民主黨主席胡志偉今(29日)午在記者會上強調，留任是不希望雙手奉上議會戰線，雖然未必可阻擋一切惡法，但至少可儘力拖慢政府將惡法長驅直進，認為緊守議會戰線，可令民間、議會及國際戰線互相補充，聚焦議題。議員林卓廷補充，有三名議員離任會令擋惡法的工作變得更困難，他們需要醫學界議員陳沛然和本土派的鄭松泰與泛民站在同一陣線，才可維持否決重大議案所須的三分之一議席。

而在昨晚，屬於民主派的香港教育專業人員協會理事會通過讓該會副會長葉建源續任教育界議員一年的決定。教協表示，這是按會員調查結果作出的決定。在三千多名會員回復的調查中，有六成人支持葉建源留任，三成一人不支持。

葉建源和社福界的邵定臻均表示，根據建制派議員披露的中聯辦任務，教育界和社福界是建制派三大鬥垮目標之二，故須留守議會戰線，絕不會把立法權拱手相讓。

而在8月下旬，會計界議員梁繼昌的業界調查已顯示，過半數受訪者持他留任。但由於民主派議員就去留問題出現爭議，傾向留任的他表示，會等待民主派有決定時再作最後決定。

立法會主席梁君彥表示，議會需要更多議員和不同聲音，才可做好議會工作。

至於決定明天如期禦任的朱凱迪承認，離任後工作上會有一定限制，但作為議員時，亦因為需要涉獵不同議題而難以深入參與，他表示，未來會專註12港人家屬支持、土地保育及氣候危機等議題。

來屆立法會選舉原訂9月6日進行，民主派更透過內部初選機制選出每區的參選人，以便集中票源，但在民主派議員有主取得較多議席之際，港府以疫情不應讓人群聚集為由，推遲選舉，其後，中國人大常委會通過決議，讓現屆議員延任至少一年，有關決定引起民主派陣營有不同聲音，最終有15名議員藉民調定去留。