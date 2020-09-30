北京認為香港避過一場“顏色革命”

在全球關注北京提前20多年終結香港的“一國兩制”之際，北京駐香港代表駱惠寧今天稱，香港避過了墜入顏色革命。他稱，香港國安法，讓香港結束港獨猖狂，迎來由亂轉治。香港特首林鄭月娥則讚揚該法能“保障港人的安全”。

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據中央社發自香港的報道，中聯絡辦主任駱惠寧、香港特首林鄭月娥等人，今天早上出席了慶祝中華人民共和國成立71周年大會。駱惠寧致辭時說：“是國家的日益強大，使香港免於墜入“顏色革命”的深淵。他稱，全國人大常委會制定香港國安法，讓香港結束了“港獨”的倡狂、“黑暴”肆虐的動蕩局面，迎來了由亂轉治的重大轉折。”

駱惠寧還要求對港人強化教育。他說，特別是在公職人員和青少年中，加強憲法和基本法教育、國家安全教育、國情教育、中國歷史和中華文化教育。他聲稱，愛國不是一種選擇，而是義務。

據香港電台報道，香港特首林鄭月娥說，令香港重回正軌，最關鍵是港區國安法，保障了香港絕大多數奉公守法市民的安全。

有分析指出，中共當局在香港實施國安法，不僅提前20多年終結了中英達成的香港1997年回歸中國後實施“一國兩制，50年不變”的協議承諾，重創香港民主派，也讓國際社會對北京守承諾的方式刮目相看。