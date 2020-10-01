前特首欲以法庭迫教育局公開「專業失當」教師資料 教協斥政治批鬥擬介入

在過去一年多的反對修例運動期間，有近五十名教師遭教育局裁定「專業操守失當」，當中大部分涉及教師的公開言論和教材有關，身為中國政協副主席的前行政長官梁振英要求局方公開相關資料不果後，透過他牽頭成立的「803基金」向法庭申請司法複核，要求教育局公開已被裁定專業失當的教師姓名、涉事校名及案件詳情。香港教育專業人員協會(教協)指有關行動是對教育界的政治迫害和批鬥，正與律師商討介入今次司法複核的可行性。

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教育局其後應申請人要求覆檢，至7月維持原有決定，認為做法對學校和教師帶來不必要的壓力，亦對改正行為的教師帶來標籤效應，甚至損害彼此的關係和信任。基金昨(9月30日)入稟高等法院，申請司法複核挑戰有關決定，認為局方有責任提醒家長和公眾哪些學校出現專業失當，以便家長考慮會否繼續讀子女就讀或報讀該校，質疑局方的決定罔顧家長利益，要求法庭頒令局方公開有關資料。

教育局不評論司法複核一事，身兼教協副會長的立法會教育界議員葉建源則批評梁振英的要求嚴重侵犯教師私隱，他指出，梁振英過去已組織人去投訴教師，現在更申請司法複核，是對教育界的政治迫害和批鬥，而梁振英以上屆港府之首的身分去攻擊現屆政府，亦是奇特。

他續稱，多名教師過去一年多僅因在網上發表個人感受和言論而被追究，甚至遭教育局裁定專業失當，但局方的機制並不透明，有教師被裁定專業失當的依據亦不清晰，過程草率，曾多次作出不相稱及對事主不公平的裁決，已屬政治打壓，若再公開涉事教師的姓名及校名，是對他們的「二次傷害」，且可能成為批鬥教師及學校的工具。

屬於建制陣營的教育聯會，其會長黃均瑜今(1日)早在電台節目中表示，如果涉事教師被取消註冊，教育局可以公開教師身份，若只是被警告或勸喻，應不公開以保障教師私穩，但個案性質則應公開，以便公眾知悉和讓業界警惕。但葉建源反駁稱，如果涉事教師被取消註冊，需離開業界，便沒有必要再公開其身份。

根據教育局資料，由去年6月至今年6月，共接獲220宗有關教師在社會事件中涉嫌專業失當的投訴，截至今年7月中，有17名教師遭譴責、9名教師遭書面警告，另有至少22人遭發勸喻信和口頭警告。