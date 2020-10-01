授勳人數高創紀錄 14%為打壓「反修例」警員 評論稱背離民意、續靠警隊維穩

香港政府今年的授勳名單共有687人獲頒勳銜或嘉許狀，人數不單比去年大增七成二，更是歷年人數之冠。當中，94人為現職或已退休的警務人員，不少更有參與應對反修例運動，甚至同樣牽涉僭建和鎮壓示威的助理警務處長陶輝和莊定賢，以及現已調往國安處的兩名高級警務人員。民權觀察指出，警察武力鎮壓示威者卻獲嘉許，是完全脫離民意；亦有學者認為，名單反映港府高度依賴警隊執法，穩定政權。

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除回歸當年只有12人獲頒最高榮譽的大紫荊勳章外，歷年名列授勳名單的人數由230至444人不等，今年明顯大幅增多，政府發言人解釋，這是因為今年獲頒行政長官小區服務獎狀及公共服務獎狀的人特別多，藉以表揚在過去一年處理「社會事件」和應對新冠病毒疫情表現傑出的人士。

另外，多名曾在反修例運動中支持港府的社會知名人士亦有獲獎，包括在聯合國發言支持港府的婦協主席何超瓊獲頒銀紫荊星章，律師會會長彭韻僖和藝人陳百祥則獲頒銅紫荊星章。

根據名單，獲授勳銜及嘉獎的現職或已退休警務人員有94人，佔總數近14%。除剛退休的警務處長盧偉聰「例牌」獲頒金紫荊星章外，獲獎的現職警務人員最高官階的，是現已調任警隊國安處長的蔡展鵬和高級助理警務處長袁旭健，二人獲頒香港警察卓越獎章；另有21名警察獲頒「香港警察榮譽獎章」，包括現隸屬國安處的高級警司李桂華，以及公開稱呼反修例抗爭者為「曱甴」(即蟑螂)的香港警察隊員佐級協會主席林志偉。其次，亦有56名警務人員獲頒「行政長官公共服務獎狀」，包括在反修例示威中負責指揮驅散行動的陶輝、指揮速龍小隊的助理警務處長莊定賢、多次於理工大學衝突事件中解說警方行動的助理處長周一鳴，以及負責「7.21」元朗站白衣人無差別襲擊市民的行動部高級警司曾正科等。

有資深記者在社交群組內形容，有關授勳，就如已故中共領導人鄧小平在八九民運遭鎮壓後接見戒嚴部隊一樣，既是表揚和攏絡，亦有鎮攝反對聲音之效。

民權觀察成員王浩賢表示，授勳對警隊受命鎮壓社會運動的酬庸，但警方使用過分武力鎮壓是中外皆知，已失去市民信心，向警員授勳只反映港府完全脫離民意，無助重獲市民認受性，遑論有意義。

中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強認為，名單突顯港府以政治忠誠度論功行賞，亦反映港府過去一年高度依賴警隊，穩定政權，以致部分警務人員捲入僭建等醜聞仍能獲嘉許。

不過，建制陣營的民建聯立法會議員葛佩帆向《明報》表示，警隊維持治安的任務艱辛，他們頂住壓力「守護香港」，需要肯定。

另外，包括二十多名在去年區議會選舉中落選的建制派人士獲授勳銜，當中以民建聯和工聯會成員的數目最多，各有15人以上獲列名單，比其他建制派政黨只有幾人獲獎多，而民主派則繼續無人獲得授勳。去年底已有消息流傳，港府會協助落選的建制派區議員繼續發揮影響力，包括委任他們進入其他法定委員會或給予名銜。

民主黨主席胡志偉認為，港府的勳章現已貶值，淪為政治酬庸。蔡子強相信，特首林鄭月娥無意與民主派修補關係，故不會向他們授勳，而民主派亦不會接受勳銜，反映港府與民主派的關係已惡劣至無以復加。

回歸後，港府每年會在7月1日凌時公布授勳名單，並在10月舉行授勳儀式，但今年因疫情延至國慶節凌時公布，授勳儀式則視乎疫情再擇日舉行。