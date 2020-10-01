12港人以偷渡及組織偷渡罪被捕 將在中國受審 香港數團體請願促送回港

欲偷渡往台灣途中被廣東海警截獲的十二名港人，在扣押39天後正式被逮捕，其中鄧棨然和喬映瑜被指涉嫌組織他人偷越邊境，而李宇軒等十人則被指涉嫌偷渡，預料此案將成為首宗港人因偷渡而在中國內地審訊的案件。港區人大代表葉國謙表示，現階段只有律師可以探視，家屬須等到進入審訊階段或判刑後才可見面。家屬對事件表示震驚及憂慮，要求當局停止秘密羈押，而多個香港團體亦到中央政府駐港聯絡辦公室(中聯辦)請願，要求讓十二港人「回家」。

廣告 繼續瀏覽後續

深圳市鹽田區人民檢察院昨(9月30日)晚公布，批准逮捕12名港人，其中，負責駕駛快艇的鄧棨然及被香港警方通緝的喬映瑜更以「組織他人偷越邊境罪」被逮捕。根據中國內地法律，「組織他人偷越邊境罪」可被判入獄兩年到七年，其餘十名被控「偷越邊境罪」者，則可判處一年以下徒刑，他們分別是涉嫌違反《港區國安法》的「香港故事」成員李宇軒、張俊富、張銘裕、李子賢、郭子麟、鄭子豪、廖子文、黃偉然、嚴文謙及黃臨福。

被捕港人家屬回應指，對檢察院決定感到震驚和憂心，指12人被捕後得不到家屬委託律師的法律意見，可能受到不人道對待，被嚴刑強迫認罪，未來更可能像其他政治敏感案件般秘密審訊，促當局容許家屬及受委託律師探視，以免被捕人受到進一步傷害。家屬重申其四項要求，分別是拒絕官派律師，容許家屬委託的律師探視被捕人；向被捕人提供合適藥物；讓家屬直接聯絡被捕人；以及釋放12人回港。

不過，香港行政會議成員兼港區人大葉國謙今(1日)早出席國慶升旗禮後表示，按照中國慣例，現階段家屬不可能與12人會面，預料須等到案件進入審訊階段或判刑後才可見面，現階段，只有律師才能接觸12人。

他續稱，據他理解，即使公安機關有提供律師名單，12名港人仍有權自己揀選律師。

團體請願籲放12子回港

而多個團體在原訂的請願行動中不忘為12名港人喊寃，社民連早上在升旗禮前的「沒有國慶、只有國殤」示威中，要求釋放12名在深圳被拘留的港人，大批警員在場戒備。

其後，香港市民支持愛國民主運動聯合會(支聯會)到中聯辦外請願時，要求中國釋放異見人士和「十二子」。他們在限聚令下，四人一組，手持「人月兩團圓 十二子回家」的橫幅由西區警署行往中聯辦，沿享高叫「沒有人權 那有國慶」、「平反六四」及「結束一黨專政」等口號，發表有27個民間組織和政黨聯署的宣言後，將橫幅貼在圍着中聯辦的「水馬」上。

由支聯會牽頭的聯署宣言指出，中共建政71周年，是中國人民飽受苦難的歷史，在習近平專政下，14億人民活在沒有人權和尊嚴之中，「有甚麼值得慶祝？」而在香港國安法生效後，遭「危害國家安全」罪名拘押的中國和香港抗爭者更需關注，當中，12位年輕人因為逃亡台灣途中「被送中」，港人自由岌岌可危。

宣言續指，追求民主自由的合理行動和要求，被政權以違反所謂「國家安全」惡法無理打壓，而港區《國安法》強推只有三個月，但言論自由空間已不斷收窄，過往不少可以喊的口號和行動，已被港府強行解讀為違反《國安法》，造成赤色恐怖，企圖讓市民噤聲和打壓異己，令香港的自由急速消逝。

聯署團體要求港府成立獨立調查委員會，調查「六四」及香港去年起的「反送中」運動中的警暴行為；停止假借「國家安全」名義肆意破壞香港法治精神和打壓言論自由；以及平反六四和釋放中港被囚異見人士。