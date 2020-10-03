再有外國駐港記者被拒簽證 離港愛爾蘭記者憂港新聞自由但續發聲

再有外國駐港記者不獲港府續發工作簽證，最新因此而離開香港的，是已來港工作五年的愛爾蘭記者麥固侖（Aaron Mc Nicholas），當局未有解釋為何拒續簽證。麥固侖雖已返回愛爾蘭，但仍在社交平台上發帖，向英語讀者介紹香港反修例和新聞自由情況。

廣告 繼續瀏覽後續

為英文雜誌《商業》、Storyful及彭博通訊社撰寫報道的麥固侖，本月1日在愛爾蘭網站「報刊」(The Journal)撰文，指入境處通知他，其工作簽證續期申請被拒，他因此須要在9月底前離開香港。他說，入境處按慣例沒有告訴他為何拒絕其申請，以致在因為《香港國安法》而令新聞自由日益受壓的香港，流言四起，而他自己則大膽地把個人遭遇，與中國內地面對更大風險的同業模擬，例子之一是上月遭中國公安查問後被迫離開北京的兩名澳洲廣播公司駐華記者。

他在文章中更大談世界排名中江河日下的新聞自由，包括警方修訂「傳媒代表」定義令自由撰稿人日後的工作須面對更大風險；聲稱是公共廣播機構的香港電台，受上級的商務及經濟發展局打壓。他更憂慮，報道被指是分裂國家的口號的傳媒，會成為當局針對的下一個目標。

即使在轉發自己被拒發籤證的文章時，他仍不忘呼籲大家關注香港的新聞自由時，不要關注他個人，要着眼備受針對的《蘋果日報》、香港電台和在示威現場因警方重新界定而受影響的記者。

離港後的麥固侖更未有因此停止報道香港事務，他在其推特和臉書上不時轉戴有關反修例和12名偷渡台灣時被中國扣押的港人的事件，並簡單地翻譯成英文，或以英文作出評論。

中國政府近年更頻繁地以記者簽證手段限制駐華記者工作，香港則只須獲取工作簽證便可自由採訪，但自國安法7月實施後，英美等地不少駐港記者被拒簽發工作證或續簽，外國記者會因此發表聲明，表達不滿，而英文《虎報》8月上旬引述消息指，入境處已於6月底成立新的國家安全部門，以處理敏感的簽證申請，例如來自外國媒體和台灣組織的申請，而推遲包括《紐約時報》、《華爾街日報》的記者簽證便是在國安組成立後的手筆。