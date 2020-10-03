消耗戰？近期台灣戰機起飛攔截油耗逾億 軍方明年擴編10億油料費

台灣媒體報導，中國軍隊可能在對台灣採取消耗戰，最近這段期間，台灣空軍為因應大陸戰機越過海峽中線等小動作不斷起飛攔截驅離，台灣國防部已經耗費新台幣一億元以上。台灣國防部回應，國際油價大跌，目前台灣國防部油料費用罕見充裕，不必擔心。但因應明年台海情勢，國防部仍擴編十億元油料費用。

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根據台灣國防部公布的資料統計，9月以來就有超過50架次的大陸戰機跨越海峽中線或進入台灣防空識別區的邊緣。台灣媒體報導，為執行攔截任務升空的戰機每一個小時的作業成本接近新台幣100萬元，最近這段期間為了因應大陸戰機擾台，台灣國防部已經耗費新台幣一億元以上。

對於這項報導，台灣國防部並沒有證實最近攔截大陸軍機到底花費了多少錢，只表示，因應大陸戰機擾台，軍方有一定的規範，而且後勤能量充沛，絕對有能力執行捍衛主權的任務，請國人放心。

台灣媒體報導指出，中共意圖打出消耗戰，藉由常態化的戰機擾台，來消磨台灣軍方的後勤能量。中秋節當天，台灣國防部長嚴德發視察清泉岡基地時曾指出，面對中共各項挑釁和侵擾台灣的軍事行動，與去年同期相比，台灣空軍約增加了20%的飛行架次與時數。

報導分析指出，目前台灣空軍執行攔截任務的機種包括幻象戰機、F-16戰機及經國號戰機等，三個機種當中，又以幻象戰機油耗量最高，約比經國號戰機多三成；不只油耗，戰機零組件更是高單價，例如先前讓蔡英文總統視導時感到驚訝的經國號戰機「漸擴襟片」，一片就要價台幣38萬元，所費不貲。

台灣軍方人士透露，因為新冠肺炎疫情造成國際油價大跌，目前台灣國防部油料費用罕見充裕，暫時不必動用第二預備金。這位人士還說，因應立法院開議，國防部歷年來，大多會在這個時候，向行政院報備，動用第二預備金，支應油料費用。但今年台灣軍方的油料費，到目前為止都還夠支應，不須動用第二預備金。不過台灣國防部仍未雨綢繆，已經在明年的公開預算，增加編列十億元的油料費用，以因應台海情勢演變中，反制兵力所需。

另外，繼運8反潛機10月1日跨越台灣西南防空識別區，昨天(2日)中國軍艦也出現在花蓮外海，距離台灣東岸只有30海里，往北航行。台灣國防部表示，國軍都能實時應處，目前狀況正常。