網媒創辦人伍立德被國安處以傷人罪拘捕

網媒創辦人伍永德被國安處調查後以傷人被捕，2020年10月4日。

網媒「PPPN international」其中一名創辦人伍永德被香港警方以涉嫌串謀傷人被捕，現已獲得保釋。該網媒未有透露案件詳情，但親中的《文匯報》引述不具名的消息人士指，伍永德是被警方國家安全處人員拘捕，懷疑他與聲言會襲警的「屠龍小隊」的案件有關，現正進一步調查。

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「PPPN international」昨(3日)天凌晨在其臉書發有消息，指伍永德前天晚上被捕，其後補充，伍已於昨午獲得保釋出外候查，但至今未有透露案件詳情。

另據《文匯報》報道，「屠龍小隊」曾涉及去年連串炸彈和槍彈案，警方調查時發現，34歲的伍永德與之有關連，繼續追查後，於本月1日晚9時許將他拘捕，至昨日下午准許他以5000港元保釋，須於下月初向警方報到。

該報又稱，與「屠龍小隊」案件有關的三人，是12名偷渡到台灣時被廣東海警截獲的港人之一，當局已以涉嫌組織他人偷越邊境及偷越邊境罪正式逮捕12人。

「PPPN international」過去活躍於反送中示威活動的採訪，而創辦之一的伍永德，則在 2014 年雨傘運動後冒起，曾參與成立「西環飛躍動力」，並以「傘兵」身分參選 2015 年中西區區議會選舉及 2016 年立法會選舉，但均告落選。在反修例運動中，曾代表網民向警方申請於去年 8 月 2 日舉行的旺角遊行，遭警方反對後，改到大角嘴遊行。