美國對港警國慶節大肆拘捕表憤慨 斥中港合謀奪港人自由

香港警方在中國國慶節拘捕87名市民，指他們參與非法集結等違法活動，美國國務院對警方這種任意拘捕表示憤慨，認為這再次凸顯北京摧毀承諾遵守的「一國兩制」。另一方面，作為港府最高顧問的行政會議成員湯家驊則在電台錄製節目中表示，西方國家的負面反應缺乏理性或法律依據，指控《香港國安法》違反《中英聯合聲明》亦屬荒謬。

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國務院發言人奧塔格斯（Morgan Ortagus）在當地時間3日發表聲明，指香港繁榮穩定有賴集會和言論自由及其他人權的落實，但警方在1日任意逮捕，是打壓和平集體表達意見的自由，再次顯示港府與中共合謀剝奪香港自治與港人自由。

發言人續稱，美方對港府出於政治目的，不斷利用執法機關感到悲痛，認為有關做法與維護法治、尊重包括集會與言論自由在內的人權背道而馳。

在10月1日的國慶節，警方在銅鑼灣當市民高喊「光復香港、時代革命」等反修例口號時，多次舉起警告市民可能違反港區國安法的旗幟，並截查市民和予以拘捕，但警方最後用的主要罪名是「參與未經批準的集結，涉及74人，包括4名區議員，餘下十數名被捕人士則涉及涉嫌觸犯管有攻擊性武器、未能出示有效身份證明文件、管有偽造身份證、在公眾地方行為不檢以及駕駛無牌車輛。此外，警方又票控20人，指他們涉嫌違反因應疫情而設的限聚令。

雖然警方當天沒有使用國安法作出拘捕，但其負面影響仍然引起關注，作為行政會議成員的資深大律師湯家驊在香港電台英文節目《給香港的信》中表示，以美國為首的大多數西方國家對《香港國安法》的負面反應之大，令所有人感到驚訝，因為有關反應缺乏真正理性的或法律上的基礎，強調國安法並未違反《中英聯合聲明》，有關指控實屬荒謬，因為《聲明》沒有提及國家安全，遑論中方作出放棄國家安全的承諾，他續稱，維護國家安全是所有國家的聯邦或中央政府的責任。

他又強調，港人自由並未因國安法受損。他解釋，當局至今沒有大規模拘捕異見人士，傳媒也沒有因此被封；相反，市民可以繼續公開批評北京的中央政府和港府，部分被控暴動和非法集結者亦獲法院保釋或宣判無罪，至於遊行、集會或者其他抗議活動，當局亦沒有施加因應疫情以外的限制。

他總結，西方國家對國安法的質疑，不會令維護國家安全與人民自由形成對立，亦不會削弱「一國兩制」的成功。