台灣軍方：防敵入侵正開發小巧隱密快速難以發現和應對的武器系統

台灣國防部軍備副部長張冠群昨晚在「美台國防工業會議」發表開幕演說時透露，為防止敵人入侵，台灣正在開發小巧、數量眾多，且難以發現和應對的系統。國民黨主席江啟臣則在同一會議的演講中，呼籲美國降低中共用武動機。

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一年一度的「美台國防工業會議」北京時間五日晚上，也就是美東時間五日上午登場。張冠群率領相關單位代表出席，並以「強化自我防衛能力，堅定捍衛民主自由」為題發表開幕演說，向美方說明台灣面對近期中共軍事威脅，在國防資源、建軍規畫及後備戰力的具體作為。

受新冠疫情影響，今年這項會議改采視訊。張冠群在開幕演說中表示，台美防務合作的未來不僅是武器裝備，還包括培訓、作戰概念、情報共享與軍備合作等；當六十六架F-16戰機交機時，台灣將總共有兩百零八架F-16，後續維修需要國內支持、在台進行生產與維護，提高戰機可用率。

張冠群表示，中共軍方挑釁活動意在恐嚇台灣，試圖創造新常態，以壓縮台灣的國防縱深；中共軍方反覆演練聯合登陸行動等衝突應對，對台灣加大軍事脅迫力道，並使用心理戰，讓台海局勢變得更加困難。他也說，中共海軍的遠程訓練已經突破第二島鏈，破壞印太地區和平穩定。

張冠群說，台灣無意與敵人進行軍備競賽，必須透過創新和不對稱能力的發展，阻止敵人入侵台灣；他說，目前台灣正在開發小巧、數量眾多，隱密快速、低成本、可生存，且難以發現和應對的系統。

國民黨主席江啟臣在演講中提到如何培養中華民國精銳軍隊時強調，除提升後備戰力，也要擴大與美方的軍事情報合作，透過持續的軍售裝備與技術，提升軍事實力；他深信，建構台灣堅實的國防戰力，在兩岸可以「以實力換和平」，也呼籲美國應設法降低中共以武力解決兩岸問題的動機。

另台灣立法院院會今天無異議通過國民黨團提出的「推動台美復交」以及「政府應請求美國協防颱灣」二項決議案。國民黨團表示，希望藉此讓國際社會看到、聽到、體認到，台灣朝野上下不求戰，但也不懼戰的決心。