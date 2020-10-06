尖沙嘴酒吧職員嚴格執行抗疫指令遭惡客打死

香港新冠狀病毒肺炎疫情自去年年底爆發至今，已有超過100人因感染逝世，但因為嚴格執行政府抗疫指令而遭橫死的，香港今（6日）凌晨卻發生一宗。一名36歲的酒吧職員疑因疫情需提早打烊要求酒客結帳時，慘遭打死。

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案件發生在旅遊區的尖沙嘴柯士甸道136號的一間樓上酒吧。根據蘋果日報和香港01報導，6日凌晨零時許，酒吧因抗疫限聚令提早打烊，職員通知顧客需要結帳離開，惟其中一批約20名顧客不滿，惱羞成怒撿起酒瓶毆打職員。4名酒吧職員寡不敵眾被毆同告受傷，兇徒傷人後四散，其中一職員頭部重創昏迷，救護員趕至現場，將傷者送院搶救。其中一名36歲男職員搶救無效不治，警員封鎖現場調查，牆身上留下一個血掌印。案件列作謀殺及傷人，交油麻地尖沙嘴重案組接手。

據悉，警方的調查方向亦包括是否涉及黑社會衝突，暫時已鎖定多名在逃人士，正全力緝兇。

特區政府9月18日起進一步放寬限聚令，酒吧、夜總會及卡拉OK等場所可以重新營業，但只可營運至午夜12時，即是凌晨時分不能營業，否則便屬違法。

尖沙嘴似乎禍不單行。近期多名武漢首發的新冠狀肺炎病人均曾在病毒潛伏期間居住或到訪尖沙嘴，當中不少是泰籍或尼泊爾抵港。截至周一（5日），至少4名泰籍人士確診或初步確診，包括2名報稱滯留本港多月的女子。多名泰籍女子聚居尖沙嘴多外籍人士入住的住宅和酒店，甚至住在同一單位，結果相繼染疫。就連衞生防護中心傳染病處主任張竹君也擔心，社區可能已形成“泰籍傳播鏈”。

尼泊爾和印度都是武漢肺炎爆發高危地，近期輸入香港多宗個案的“隱形病人”入住尖沙嘴漆鹹道南的最佳盛品酒店。倘他們抵港後，按指示在酒店做足14日的隔離檢疫，便可減低播毒社區的風險。不過其中一名由尼泊爾抵港的73歲女子（第5110號個案），於該酒店的14日隔離期屆滿前2日開始發病，胃口不佳，但未有通報衞生署，在隔離期滿後自行搬到親戚家、佐敦炮台街立德大廈居住。由於她體內病毒量高，不但傳染同住的2名親戚，亦有機會在社區播毒。

至於滯港的2名確診泰籍女子，一人（第5098號個案）與現已返泰的朋友，曾同居尖沙嘴金馬倫道的利園賓館，並可能與另一確診的22歲IVE學生（第5107號個案），在同日到訪附近赫德道的China Secret酒吧；另一人（第5123號個案）與5名朋友同住由泰籍朋友提供的尖沙嘴金巴利道豪麗大廈單位，近期與數人遷往附近天文台道的仕德福山景酒店。一名本身在香港有住處、曾與該滯港泰女同住豪麗單位的泰籍女子，近期遷往同樣位於金巴利道的君怡酒店，亦被揭中招感染。而她曾與日前確診的泰籍家庭主婦（第5111號）同游尖沙嘴海港城一帶。